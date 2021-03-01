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Koronavirüs Tedbirlerini İhlal Eden Başbakan’a Para Cezası

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Koronavirüs Tedbirlerini İhlal Eden Başbakan’a Para Cezası
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10 Nisan 2021 - 11:56
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Norveç Başbakanı Erna Solberg’e hükümetinin koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı kısıtlama kararlarına uymadığı için soruşturma başlatılmıştı. Başbakan hakkında para cezası kararı alındı.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, hükümetinin koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı kısıtlama kararlarına uymayarak Şubat ayında 13 kişinin katılımıyla doğum gününü kutladı. Başbakan Solberg’e kısıtlamaları ihmal etmesi nedeniyle 20 bin Norveç kronu (1975 euro) para cezası verildi.

Yerel medyada yer alan habere göre Norveç Başbakan’ı Erna Solberg,  Norveç’te halka açık toplantıların 10 kişiyle sınırla olmasına rağmen Şubat ayında 60’ıncı yaşını 13 kişinin katılımıyla kutladı.

Polis, Başbakan Solberg için düzenlenen etkinliğin izin verilen misafir sayısını aştığı sonucuna vararak, başbakana 20 bin Norveç kronu para cezası verdi.

Polis yetkilisi Ole Saverud, dün yaptığı açıklamada, “Yasa herkes için aynı olsa bile, herkes eşit değildir. Solberg, ülkenin en önemli seçilmiş temsilcisidir ve pek çok durumda hükümetin salgını durdurma tedbirlerine ilişkin kararlarında önde gelen figür olmuştur. Bu nedenle halkın, sağlık kurallarına olan güvenini sürdürmek için kendisine bir yaptırım uygulanmasının haklı olduğu düşünülüyor” dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Solberg ailesinden 13 kişinin 26 Şubat’ta bir kış sporları beldesindeki bir restoranda yemek yediğini itiraf etmiş ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘kızgın ve hayal kırıklığına uğramış’ Norveç vatandaşlarından özür dilemişti.

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