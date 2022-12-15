Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu ile Erdoğan’ı karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var

Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu ile Erdoğan’ı karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var
0 views
15 Aralık 2022 - 15:09
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmamoğlu’nun siyasi yaşamlarını karşılaştırdığı haberinde “İmamoğlu’nun siyasi talihiyle Erdoğan’ınki arasında büyük bir benzerlik var” ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu ile Erdoğan'ı karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında büyük ses getirmeye devam ediyor. Birçok gazete, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın güçlü bir rakibi olduğuna dikkat çekerken İngiliz Financial Times gazetesinden çok dikkat çeken bir Erdoğan-İmamoğlu yorumu geldi.

İNGİLİZ GAZETE İKİ İSMİN SİYASİ TALİHİNİ BİRBİRİNE BENZETTİ
Erdoğan ile İmamoğlu’nun siyasi yaşamlarını karşılaştıran gazete, iki ismin siyasi talihinin birbirine benzediğini yazdı. Haberde, “İmamoğlu’nun siyasi talihi bazen Erdoğan’ınkini andırıyor. Erdoğan 1994’te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ülke genelinde tanınan bir isim oldu. Ardından 1998’de okuduğu bir şiirle halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulundu, siyasetten men edilerek görevi bırakmak zorunda kaldı ve dört ay hapis yattı. Erdoğan’ın haksız yere mahkum edildiği algısı seçmenleri harekete geçirdi ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan’ın partisi seçimi kolaylıkla kazandı” ifadeleri dikkat çekti.

“ERDOĞAN’IN POTANSİYEL RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR”
Uzun süredir devam eden ekonomik krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a halk desteğini tarihin en düşük seviyelerine indirdiğini yazan Financial Times, “İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın potansiyel rakibi olarak görülüyor” yorumunu yaptı.

“MUHALEFETE BASKININ SON ADIMI”
Öte yandan, karar dünya basınının genelinde geniş yankı buldu. İngiliz Guardian gazetesi, İmamoğlu hakkında verilen kararın, seçimler öncesinde ana muhalefet partisine yönelik baskının artırılmasının son adımı olduğunu yazdı. Gazete, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aşağılamak suçundan hapis cezası ve siyasi yasak aldığını hatırlattı.

Associated Press haber ajansı hapis cezasıyla ilgili haberinde, “Türkiye’nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı” dedi.

ANKETLERE YER VERDİLER
The Wall Street Journal gazetesi, mahkeme kararını “Erdoğan’ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı’na iki yıldan uzun süre hapis cezası” başlığıyla paylaştı. Haberde, “Anketler, Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumunda Erdoğan’ı seçimde yenebileceğini gösteriyor” ifadeleri ile paylaştı.

“VE SİYASETTEN MEN EDİLDİ”
Bloomberg de kararı, “Erdoğan’a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede” başlığıyla duyururuken, The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul’un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi” yazdı.

Reuters haberinde, “Türkiye’de mahkeme, Erdoğan’ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demirören Medya’dan flaş karar: KAP’a bildirildi! 62 çalışanın işine son verildi…Demirören Medya’dan flaş karar: KAP’a bildirildi! 62 çalışanın işine son verildi…
Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”
ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptıABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptı
Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti! 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı…Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti! 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı…
Elon Musk, özel jetinin gerçek zamanlı takibini yapan hesabı askıya aldıElon Musk, özel jetinin gerçek zamanlı takibini yapan hesabı askıya aldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’in kararı duyar duymaz ağzından dökülen ilk sözler ortaya çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demirören Medya’dan flaş karar: KAP’a bildirildi! 62 çalışanın işine son verildi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu ile Erdoğan’ı karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması! ‘Ekrem Bey hizmete devam ediyor…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Yılmaz’dan İmamoğlu paylaşımı! “Politika yok ki mizahı olsun, acı bir tablo”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güllü nazar etti! Aleyna Tilki’den hayranlarını kahreden haber! Hastalığını açıkladı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kerem Aktürkoğlu açıkladı! Galatasaray’da kaptanlık ve şampiyonluk…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşi trafik kazası yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe yeni Arda Güler’leri! Problem çözmek onun işi, daha hızlı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kedi ısırığı sonrası hayatını kaybetti! 15 ameliyat geçirdi, parmağı kesildi ama kurtulamadı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altındaAralık 12, 2022-4:20 pm
Ünlü Modacı Nilgün Yaylım’ın Erkek Modeli KimAralık 12, 2022-2:17 pm
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
Son Dakika: Galatasaray’dan Milot Rashica için stratejik transfer hamlesi!Kasım 17, 2022-9:26 am
Meteoroloji’den çifte uyarı: İstanbul, Ankara, İzmir dahil 39 kent alarmdaKasım 17, 2022-9:16 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !