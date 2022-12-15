Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu ile Erdoğan’ı karşılaştırdı: Büyük bir benzerlik var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararı dünya basınında büyük ses getirmeye devam ediyor. Birçok gazete, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın güçlü bir rakibi olduğuna dikkat çekerken İngiliz Financial Times gazetesinden çok dikkat çeken bir Erdoğan-İmamoğlu yorumu geldi.

İNGİLİZ GAZETE İKİ İSMİN SİYASİ TALİHİNİ BİRBİRİNE BENZETTİ

Erdoğan ile İmamoğlu’nun siyasi yaşamlarını karşılaştıran gazete, iki ismin siyasi talihinin birbirine benzediğini yazdı. Haberde, “İmamoğlu’nun siyasi talihi bazen Erdoğan’ınkini andırıyor. Erdoğan 1994’te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ülke genelinde tanınan bir isim oldu. Ardından 1998’de okuduğu bir şiirle halkı nefrete sevk etmekten suçlu bulundu, siyasetten men edilerek görevi bırakmak zorunda kaldı ve dört ay hapis yattı. Erdoğan’ın haksız yere mahkum edildiği algısı seçmenleri harekete geçirdi ve dört yıl sonraki seçimlerde Erdoğan’ın partisi seçimi kolaylıkla kazandı” ifadeleri dikkat çekti.

“ERDOĞAN’IN POTANSİYEL RAKİBİ OLARAK GÖRÜLÜYOR”

Uzun süredir devam eden ekonomik krizin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a halk desteğini tarihin en düşük seviyelerine indirdiğini yazan Financial Times, “İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın potansiyel rakibi olarak görülüyor” yorumunu yaptı.

“MUHALEFETE BASKININ SON ADIMI”

Öte yandan, karar dünya basınının genelinde geniş yankı buldu. İngiliz Guardian gazetesi, İmamoğlu hakkında verilen kararın, seçimler öncesinde ana muhalefet partisine yönelik baskının artırılmasının son adımı olduğunu yazdı. Gazete, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aşağılamak suçundan hapis cezası ve siyasi yasak aldığını hatırlattı.

Associated Press haber ajansı hapis cezasıyla ilgili haberinde, “Türkiye’nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı” dedi.

ANKETLERE YER VERDİLER

The Wall Street Journal gazetesi, mahkeme kararını “Erdoğan’ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı’na iki yıldan uzun süre hapis cezası” başlığıyla paylaştı. Haberde, “Anketler, Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumunda Erdoğan’ı seçimde yenebileceğini gösteriyor” ifadeleri ile paylaştı.

“VE SİYASETTEN MEN EDİLDİ”

Bloomberg de kararı, “Erdoğan’a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede” başlığıyla duyururuken, The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul’un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi” yazdı.

Reuters haberinde, “Türkiye’de mahkeme, Erdoğan’ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi” ifadelerini kullandı.