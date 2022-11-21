Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar…

2022 Dünya Kupası’nın başlamasına saatler kala futbolseverler nefeslerini tutmaya başladı. Açılışının Katar – Ekvador maçıyla yapılacak en büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip takımları belli oldu.
İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’nın en değerli kadroya sahip 10 milli takımı..
Katar’da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası’nda 32 ülkenin kadro değerleri hesaplandı.
İşte kadro değeri en yüksek 10 takım…
10- Uruguay (449 milyon Euro)
9- Belçika (563 milyon Euro)
8- Hollanda (587 milyon Euro)
6- İspanya (877 milyon Euro)
5- Almanya (885 milyon Euro)
4- Portekiz (937 milyon Euro)
3- Fransa (1.03 milyar Euro)
2- Brezilya (1.14 milyar Euro)
1- İngiltere (1.26 milyar Euro)