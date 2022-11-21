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Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar…

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Kasım 2022 - 15:12
2022 Dünya Kupası’nın başlamasına saatler kala futbolseverler nefeslerini tutmaya başladı. Açılışının Katar – Ekvador maçıyla yapılacak en büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip takımları belli oldu. İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’nın en değerli kadroya sahip 10 milli takımı…

2022 Dünya Kupası’nın başlamasına saatler kala futbolseverler nefeslerini tutmaya başladı. Açılışının Katar – Ekvador maçıyla yapılacak en büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip takımları belli oldu.

İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’nın en değerli kadroya sahip 10 milli takımı..

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 2

Katar’da gerçekleştirilecek 2022 Dünya Kupası’nda 32 ülkenin kadro değerleri hesaplandı.

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 3

İşte kadro değeri en yüksek 10 takım…

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 4

10- Uruguay (449 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 5

9- Belçika (563 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 6

8- Hollanda (587 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 7

7- Arjantin (645 milyon Euro)

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Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 8

6- İspanya (877 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 9

5- Almanya (885 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 10

4- Portekiz (937 milyon Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 11

3- Fransa (1.03 milyar Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 12

2- Brezilya (1.14 milyar Euro)

Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar… - Sayfa 13

1- İngiltere (1.26 milyar Euro)

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