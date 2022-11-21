Dünya Kupası’nın en pahalı 10 kadrosu belli oldu! İşte listedeki şaşırtan takımlar…

2022 Dünya Kupası’nın başlamasına saatler kala futbolseverler nefeslerini tutmaya başladı. Açılışının Katar – Ekvador maçıyla yapılacak en büyük futbol turnuvasının en değerli kadroya sahip takımları belli oldu.

İşte 2022 FIFA Dünya Kupası’nın en değerli kadroya sahip 10 milli takımı..