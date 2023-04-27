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Dünya bu sözleri konuşuyor… ABD’den nükleer tehdit: Sonunuz olur!

Dünya bu sözleri konuşuyor… ABD’den nükleer tehdit: Sonunuz olur!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Nisan 2023 - 14:11

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Ukrayna’daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna’dan binlerce kilometre ötede de bir çatışma ihtimali bulunuyor. Çin – Tayvan gerilimi devam ederken Kore Yarımadası’nda da tansiyon ABD’den gelen açıklama ile zirve yaptı.

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve ‘gizemli’ ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir ‘gerçeklik’ içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Kore’nin start verdiği nükleer reste ABD’den yanıt geldi. ABD Başkanı Biden günü Kuzey Kore’ye sert bir uyarıda bulundu.

Washington Times’ta yer alan habere göre, Biden, Kuzey Kore’nin başlatacağı bir nükleer saldırının Pyongyang rejiminin sonu olacağını duyurdu.

Biden açıklamasında ‘Kuzey Kore’nin ABD’ye veya müttefiklerine veya ortaklarına nükleer saldırısı kabul edilemez ve böyle bir eylemde bulunan rejimin sonuyla sonuçlanır’ ifadesine yer verdi.

KİM’E KARŞI YENİ ANLAŞMA

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore kaynaklı nükleer tehdide karşı önemli bir anlaşma imzaladı.

Anlaşmayla ABD, 40 yıl sonra ilk kez Güney Kore’ye nükleer denizaltı gönderecek. ABD ayrıca Güney Kore’yi, oluşturulacak Nükleer Danışma Grubu ile nükleer planlama operasyonlarına da dahil edecek.

Dünya bu sözleri konuşuyor... ABDden nükleer tehdit: Sonunuz olur

Güney Kore ise karşılığında nükleer silah geliştirmeye çalışmayacak. Anlaşma, Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’ün ABD gezisi sırasında kamuoyuna açıklandı.

Biden, imzaladıkları anlaşma ve ilan ettikleri ‘Washington Deklarasyonu’nun, iki müttefik ülkenin Kuzey Kore’yi herhangi bir saldırıdan caydırmasına yönelik olduğunu ve Güney Kore’yle işbirliğini artırmalarını sağlayacağını söyledi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ise ‘Washington Deklarasyonu, ABD’nin savunmayı güçlendirme, saldırıları caydırma ve müttefiklerini nükleer silahlar kullanarak koruma konusunda benzeri görülmemiş bir taahhüdüne işaret ediyor’ dedi.

Kuzey Kore hem Güney Kore’yi hedef alabilecek taktik nükleer silahlar hem de ABD anakarasına erişebilecek uzun menzilli füzeler geliştiriyor.

ABD daha önce imzaladığı bir anlaşmayla Güney Kore’yi savunma taahhüdünde bulunmuş ve bu yolda gerekirse nükleer silah kullanma sözü vermişti.

Ancak Güney Kore’de bazı çevreler ABD’nin taahhüdünü sorgulamaya başlamış ve ülkenin kendi nükleer silah programını geliştirmesi çağrısı yapmıştı.

ABD, Kuzey Kore’yi nükleer silahlarından vazgeçmeye ikna etmeye çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise geçen yıl ülkesinin nükleer statüsünün “geri dönüşü olmadığını” söylemişti.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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