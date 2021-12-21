Timothy Ash: 30 Yıldır Ekonomistim Böyle Oynaklık Görmedim

Daha önce yaşanan sert yükselişe anlam veremeyen usta ekonomist Timothy Ash, 30 yıldır gelişmekte olan ülkelerin parasında böyle bir oynaklık görmediğini ifade etti.

Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan’ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, ’30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz’ yorumunda bulundu.