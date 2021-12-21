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Timothy Ash: 30 Yıldır Ekonomistim Böyle Oynaklık Görmedim

Timothy Ash: 30 Yıldır Ekonomistim Böyle Oynaklık Görmedim
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21 Aralık 2021 - 15:29

Timothy Ash: 30 Yıldır Ekonomistim Böyle Oynaklık Görmedim

Dünyanın birçok ülkesindeki ekonomik gelişmeleri takip eden ve yorumlayan ünlü ekonomist Timothy Ash, dövizdeki büyük oynaklığı hayretler içinde izledi.

Timothy Ash: 30 Yıldır Ekonomistim Böyle Oynaklık Görmedim

Daha önce yaşanan sert yükselişe anlam veremeyen usta ekonomist Timothy Ash, 30 yıldır gelişmekte olan ülkelerin parasında böyle bir oynaklık görmediğini ifade etti.

Ash, sosyal medya hesabından bir grafik paylaşarak, Erdoğan’ın açıklaması sonrası doların düşüşüne ilişkin, ’30 yıllık ekonomistim. Hiçbir para biriminde bu denli döviz oynaklığını hiç görmedim. İnanılmaz’ yorumunda bulundu.

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