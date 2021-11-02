Dolar’da Tüm Gözler Merkez Bankası 18 Kasım Faiz Açıklamasında

Dünyanın pek çok ülkesinde yükselen enflasyon nedeniyle hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin merkez bankaları para politikalarını sıkılaştırırken; TCMB enflasyondaki yükselişe ve TL’de lokallerin alım gücünü düşüren değer kaybına rağmen para politikasını gevşetiyor.

Piyasalarda haftanın en önemli gündemi olarak izlenen TCMB’nin para politikası kararı 18 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. TCMB’nin politika faizini bu hafta 100 baz puan daha indirerek yüzde 15’e düşüreceği tahmin ediliyor. TCMB önceki iki ayda 300 baz puan faiz indirimi yapmıştı.

AYLARCA KALMASI BEKLENİYOR

TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim’de yükseldiği yüzde 20’lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyonu daha da yükselteceğinden endişeliler.

Yükselen enflasyonun dar gelirlilere yansımasını hafifletmeye çalışan hükümet ise çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Asgari ücretin yüksek bir seviyede belirlenmesi başta olmak üzere bütçede gevşeme yönlü uygulamalar belirginleşecek.

TL’NİN DEĞER KAYBI PSİKOLOJİK SEVİYEYİ AŞTI

TL, enflasyondaki yükselişe rağmen gerileyen politika faizinin yarattığı baskının da katkısıyla geçen hafta dolar karşısında yüzde 3 değer yitirerek önemli bir psikolojik seviye olan 10 seviyesini aştı.

Geçen beş yılda değerinin üçte ikisini kaybeden TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında büyük bir farkla en çok değer kaybeden para birimi oldu. TL’deki yıl başından bu yana yüzde 25’i bulan değer kaybı ve çift hanelerden aşağı inmeyen enflasyon lokallerin alım gücünü de eritiyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL Cuma akşamı 10 düzeyini aştıktan sonra bu sabah itibarıyla 10.0360/10.05 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.4560, sepet bazında TL 10.7528/10.7847 seviyesindeydi.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise Ekim sonunda tırmandığı 470 baz puana kıyasla gerilemiş durumda. Geçen hafta 400 baz puanın altına inen CDS’ler Cuma günü 6 baz puan düşüşle 406/410 baz puandaydı.

YATIRIMCILAR BORSAYA YÖNELDİ

Faiz indiriminin ardından TL’nin değer kaybı ve yatırım araçlarının getirilerinin düşmesi yatırımcıları borsaya yöneltti. Yatırımcılar döviz geliri olan ihracatçı şirketlere yönelirken BIST-100 endeksi Ekim ayı ortasından bu yana neredeyse aralıksız yükseliş kaydetti. Endeks Cuma yüzde 0.83 yükselişle kapanırken, geçen bir ayda yüzde 16 prim yaptı.

EKİM AYI BÜTÇE DENGESİ İZLENECEK

Bugün izlenecek veriler arasında saat 11.00’de açıklanacak olan Ekim ayı bütçe dengesi verileri de bulunuyor.

Uluslararası piyasalara bakıldığında ise dolar Cuma günü gördüğü yaklaşık 16 ayın zirvesinden hafif gerilemesine rağmen değerini korudu.

EN BÜYÜK HAFTALIK ARTIŞI

Dolar endeksi Ağustos ayından bu yana görülen en büyük haftalık artışı ve 95.266 ile Temmuz 2020’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi kaydettiği Cuma günkü seansın ardından, bugün yüzde 0.13 düşerek 95.012’ye geriledi.

ABD’de enflasyon Ekim ayında 1990’dan bu yana en sert yükselişi kaydederken, Fed’in faiz artırımlarını öne çekeceği beklentilerinin de tekrar güçlenmesine neden oldu.

Asya borsaları, Çin’den gelen beklentilerden kuvvetli ekonomi verilerin etkisiyle yükseldi.

Çin’deki konut fiyatlarında görülen düşüş endişelere neden olurken, sanayi üretimi ve perakende satılşların beklentilerin üzerinde gelmesi ekonominin gerileme içinde olduğu endişelerini hafifletti.