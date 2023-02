Dolandırıcıların eli Türkiye’ye kadar uzanmış!

İnternet üzerinden tanışan iki kişi… Kısa sürede doğan bir aşk… Birkaç hafta süren flört sürecinin ardından yapılan “bir ömür boyu beraberlik” planları…

Kulağa oldukça romantik geliyor değil mi? Peki bu hikâyenin birkaç ay sonra taraflardan birinin kalp kırıklığıyla ve bütün birikimini kaybetmesiyle sonuçlandığını söylesek?

Bu durum ilk bakışta klasik bir aşk dolandırıcılığı gibi görünse de ne yazık ki bundan çok daha fazlası. Hızla yaygınlaşan bu acımasız ve oldukça karmaşık organize suç, kısaca “pig butchering” (domuz kasaplığı) olarak isimlendiriliyor. Küresel suç örgütlerinin bu yolla dolandırıp hayatlarını mahvettikleri kurbanların sayısı günden güne artıyor.

Pig butchering dolandırıcılıkları ilk olarak 2019 yılında Çin’de ortaya çıktı, 2021 yılından bu yana da tüm dünyaya yayıldı. Çince “sha zhu pan” ifadesinin karşılığı olan pig butchering kapsamında kurbanların cüzdanları tabir-i caizse mezbahaya götürülmeden önce güzelce şişmanlatılıyor. Karşılarındaki kişiye âşık olan ve güven duymaya başlayan kurbanların kripto paraya çevirdikleri tüm servetleri, uzun soluklu bir planın son aşamasında saniyeler içinde ellerinden alınıyor.

Bu yolla yüz milyonlarca dolarlık kripto paranın dolandırıcıların eline geçmesinin ardından Interpol ve FBI gibi kuruluşlardan peş peşe uyarılar geldi. FBI’ın bir raporuna göre, sadece 2021 yılında, kriptolu aşk dolandırıcılıklarının kurbanları, toplamda 429 milyon Dolar kayıp yaşadı.

İngiltere’yle ilgili net veriler yok ancak kripto para dolandırıcılıklarının hızla arttığı bildiriliyor. Dolandırıcılığa uğrayanların başvurduğu ActionFraud’un Aralık 2022 verilerine göre, tüm kripto para dolandırıcılıklarında bir yıl öncesine göre yüzde 72’lik artış yaşandı. Toplam kayıp 329 milyon sterlini buldu.

Ülkede geçen ay görülen bir dava da meselenin boyutlarını gözler önüne serdi. Wiltshire’da yaşayan emekli bir polis, 100 bin sterlin civarındaki emekli ikramiyesinin tamamını bir “pig butchering” tezgahına kaptırınca hayatına son verdi.

TEZGÂH HEP AYNI ŞEKİLDE İŞLİYOR

Dolandırıcıların çalışma metodu genelde hep aynı. Önce genç, güzel, varlıklı, çoğunlukla Asyalı bir kadın ya da erkek, potansiyel kurbanla konuşmaya başlıyor. Bağlantılar bazen sosyal medya aracılığıyla, bazen arkadaş bulma veya yabancı dil öğrenme uygulamaları aracılığıyla, bazen de “yanlış numara”ya gönderilen SMS’lerle kuruluyor. Sohbetlerin sıklığı zamanla artıyor. Fotoğraflar, sesli mesajlar alınıp gönderilmeye başlıyor.

Bir süre sonra kripto para konusu açılıyor. Dolandırıcı, filanca cüzdanı ya da falanca platformu kullanarak çok yüksek getirili yatırımlar yaptığını belirterek kurbanı heveslendiriyor. Ne var ki kurban söz konusu platformun ya da cüzdanın, dolandırıcılar tarafından kurulmuş bir tuzak olduğunu, tüm parasını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim ettiğini bilmiyor.

Bu arada zaman geçiyor, sohbet ilerliyor, kurban karşısındaki kişiye daha çok güvenmeye başlıyor. Yatırım yapmayı kabul eden kurban başlangıçta gerçekten de vadedildiği üzere çok iyi kazanç elde ediyor.

Endişelenecek bir şey olmadığını gören kurban, daha fazla para yatırmaya ikna ediliyor. Yatırımların en üst seviyeye ulaştığı noktada ise paralar ve kurbanın âşık olduğu dolandırıcı sırra kadem basıyor.

CÜZDANINDA 0’I GÖRÜNCE AKLI BAŞINDAN GİTTİ

İngiltere’de yaşayan ve Aralık 2021’de dolandırıcılara 54.000 sterlin kaptırmış olan Sam isimli kurban başından geçenleri The Observer gazetesine anlattı.

46 yaşında bir makine mühendisi olan Sam, Kasım 2021’de New York’ta yaşayan bir kadınla çevrimiçi sohbet etmeye başladı. Jessica isimli kadın 30’lu yaşlarındaydı ve Çinliydi. Sam’e Instagram’dan mesaj atmıştı.

O sırada Sam zor günler geçiriyordu. Eşinden yeni ayrılmış, babasının kanser olduğunu öğrenmişti.

Birkaç hafta sohbet ettikten sonra Jessica kripto yatırımlarından bahsetmeye başladı. Sam önce “arkadaşının” tavsiye ettiği platforma küçük bir miktar para yatırdı, kazandıkça yatırımlarını artırdı.

Jessica bir noktada “Neden daha fazla yatırım yapmıyorsun?” deyince Sam şüpheye kapıldı. Jessica’nın kendisine gönderdiği fotoğrafları Google’da aratınca, fotoğraftaki kadının bir Japon model olduğunu keşfetti. Bunu Jessica’ya söyleyince kadın Sam’i WhatsApp’ta engelledi. Bunun üzerine kripto para cüzdanını kontrol eden Sam, “0” rakamını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Sam, “Banyoya gidip yarım saat boyunca aynaya baktım” diye konuştu.

Aradan geçen bir yıldan fazla zamana karşın yaşananları hâlâ sindiremediğini söyleyen Sam, “Olan biteni aileme anlatamadım. Bir senedir yakın arkadaşlarımla bile görüşmüyorum” dedi.

Kendine sık sık “aptal” diyen Sam, “İnsanlar, ‘Salağa bak. Sen nasıl düştün buna?’ diyecekler. Ama o zamanlar Jessica’nın samimi olduğuna inanıyordum. Duygusal olarak kötü bir dönemde olduğum için kapılıp gittim. Karşıdaki kişinin benden faydalanmasına izin verdim” diye konuştu.

Zamanında pig butchering’e 25.600 dolar kaptıran, şu anda da Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Örgütü’nde (GASO) gönüllü olarak çalışan 50 yaşındaki Troy Gochenour, dolandırıcıların kurbanlarına hep benzer şeyler anlattıklarını söyledi. “Penny” isimli kadınla bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığını belirten Gochenour, “Videolu görüşme yapmak istemiyordu. Travmatik bir olay yaşadığını bir arkadaşını videolu görüşme sırasında geçirdiği trafik kazasında kaybettiğini söylüyordu. Daha sonra GASO’nun ele geçirdiği bir dolandırıcılık senaryosuna denk geldim. Penny’nin bana anlattıklarının birebir aynısıydı” ifadelerini kullandı. The Observer’a konuşan kurbanların birçoğu, dolandırıcılara para kaptırdıkları dönemde duygusal olarak zor günler geçirmekte olduklarını belirtti.

DOLANDIRICILAR İNGİLTERE’DE KURDUKLARI ŞİRKETLERİ KULLANIYOR

The Observer’ın Araştırmacı Gazetecilik Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirdiği bir çalışma, küresel suç çetelerinin İngiltere’yi operasyonlarının merkezi haline getirdiğini ortaya koydu. Zira bu ülkede şirket kurmak için gerekli kriterler oldukça gevşek.

Yapılan analiz sonucunda İngiltere merkezli 168 şirketin adının çeşitli Kripto Para ve döviz alım satımına karıştığı, bunların yarısının pig butchering dolandırıcılığı olduğu belirlendi.

Söz konusu şirketlerin kayıt adreslerinin boş dükkanlar, evler, hatta devlet eliyle inşa edilmiş toplu konutlarda bulunan apartman daireleri olduğu da ortaya çıktı. Şirketlerin önemli bir kısmının aynı adresi ve internet alan adını kullanması, yöneticilerin çoğunun ise Çin’de yaşaması dikkat çekti.

Söz konusu şirketlerin yasadışı yollarla elde ettikleri paraları İngiltere’de aklıyor olabileceği de vurgulanan haberde görüşlerine yer verilen kara para aklamayla mücadele uzmanı Graham Barrow, “Bu benim son 20 yılda gördüğüm en büyük skandallardan biri. İngiltere hükümetinin bunu önlemek için bir şey yapmıyor olması utanç verici bir fiyasko” diye konuştu.

ÖZELLİKLE KADINLAR KÖLE GİBİ KULLANILIYOR

Bu işin görünen yüzü. Perde arkasında durumun daha da korkunç olduğu, Asya ülkelerinden getirilen binlerce kişinin çoğunluğu Kamboçya’nın Sihanoukville şehrinde bulunan “Dolandırıcılık atölyeleri”nde köle gibi çalıştırıldığı yönünde raporlar bulunuyor. Sahte iş ilanlarıyla kandırılan bu kişiler, dolandırıcılığa karışmayı reddettiklerinde dayak, aç bırakma gibi işkencelerle karşı karşıya kalıyor.

Toby isimli 32 yaşındaki İngiliz, bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığı kadına 115.000 sterlin kaptırdığını açıkladı. Toby dolandırıldığını da dolandırıcıdan gelen bir mesajla öğrendi. Âşık olduğu kadınla ilk kez yüz yüze görüşecek olmanın heyecanını yaşayan Toby restoranda beklerken, telefonuna gelen mesajda, “Her şey sahte. Senin paran çoktan dolandırıcıların cebine girdi bile. Ben bunu yapmak istemiyorum ama bir suç çetesi beni zorluyor. Bu mesajı sana gizli gizli yolluyorum” ifadeleri yer alıyordu.

TÜRKİYE’DEN KURBANLARI DA DOLANDIRMIŞLAR

Uzmanlar Pig Butchering dolandırıcılıklarının başarısının sırrının kurbanları para yatırdıkları platformların gerçekliğine inandırmaktan geçtiğini belirtiyor. Burada da devreye İngiltere’deki gibi naylon şirketler giriyor.

The Observer’ın araştırması bahsi geçen 168 şirket aracılığıyla son 3 ayda İngiltere, ABD, Kanada, Türkiye, Almanya ve Polonya’dan kurbanların dolandırıldığını, toplam meblağın milyonlarca sterline ulaştığını gösterdi.

Gazeteye konuşan kurbanlardan bazıları, şirketlerin kayıtlarının İngiltere’de bulunmasının güvenilirliği artırdığına vurgu yaptı. California’da yaşayan bir kurban, “Bu şirket Çin’de olsa güvenmezdim. İngiltere’de olunca para kaptırsam bile geri alabilirim diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

ADRESLERİN GERÇEK SAHİPLERİ DE ŞİKAYETÇİ

Bu kurbanın para yatırdığı şirketin adresine kayıtlı 16 naylon şirket daha olduğu da ortaya çıktı. Tüm şirketler bu adreste bulunan Çin lokantasının sahibi adına kayıtlıydı. Lokantanın sahibi Jin Lin ise şirketlerin kendi rızası dışında kurulduğunu, perde arkasında kim olduğunu bilmediğini belirtti ve ekledi:

“İstedikleri adresi kullanıp şirketin burada olduğunu söyleyebiliyorlar. Ama hiç kimse şirketin gerçek yerini bilmiyor. Bana sürekli bu şirketlerle ilgili mektuplar geliyor. Gelenleri iade ediyorum ama ben ne yapabilirim ki?”

Kullanılan adreslerden birinde oturan ailenin babası ise suçluların evini bu şekilde “işgal etmesinin” hayatını bir kabusa çevirdiğini belirtti.

Bir diğer adreste yaşayan kişi de posta kutularına sürekli tanımadıkları kişilere hitaben yazılmış mektuplar geldiğini söyledi. 5 senede 3000-4000 mektup aldıklarını söyleyen daire sakini, “Bazen insanlar gelip bu şirketlerle ilgili sorular soruyor. Aileme ‘Ben evde yokken kapıyı açmayın’ diyorum” ifadelerini kullandı. İlgili makamlara durumu şikâyet ettiğini de belirten kaynak mektupların gelmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

The Observer’ın “‘Everything is fake’: how global crime gangs are using UK shell companies in multi-million pound crypto scams” başlıklı haberinden derlenmiştir.