Diyanet İşleri, Dev Bütçesiyle 7 Bakanlığı Solladı !

Son dönemde yaptığı çıkışlarla eleştiri konusu olan olan Diyanet İşleri Başkanlığı, gelecek yılki 16.1 milyar liralık bütçesiyle 17 bakanlıktan yedisini geride bırakacak. İçişleri Bakanlığı’ndan dahi fazla bütçesi olan Diyanet’in ödenek teklifi genel bütçe kapsamındaki 26 idareyi aşıyor. Diyanet’in bütçesi, çoğunluğunu üniversitelerin oluşturduğu özel bütçeli 200’e yakın idarenin ikisi dışında tamamından daha fazla. Sadece Karayolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nün ödeneği Diyanet’in bütçesini aşabiliyor.

Kurumların bütçeleri ekim ayında Meclis’e sunulacak olan bütçe teklifinde yer alacak. Ancak Orta Vadeli Mali Plan ile birleştirilen orta vadeli programda (OVP) idarelerin ödenek teklif tavanları da yer aldı. Bu ödenekler bütçede de aynı şekilde korunuyor. Bu yıl 12.9 milyar TL bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 2022’de 3.2 milyarlık artışla 2022’de 16.1 milyar TL olacak. Diyanet dev bütçesi ile gelecek yıl; İçişleri Bakanlığı’nın 14.7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’nın 7.4 milyar TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 4.1 milyar TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 6.1 milyar TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 4.8 milyar TL ve Ticaret Bakanlığı’nın 8.4 milyar TL’lik bütçelerini geride bırakacak. Diyanet, dev bütçesi ile gelecek yıl toplam 17 bakanlıktan yedisini aşacak.

26 DAİREDEN FAZLA

OVP’de genel bütçe kapsamındaki 40 kamu idaresinin gelecek yılki ödenek teklif tavanları da yer aldı. Diyanet’in bütçesi genel bütçe kapsamındaki toplam 26 idareden daha fazla. Bu idarelerden bazıları ve bütçeleri de şöyle:

TBMM 2.1 milyar TL, Cumhurbaşkanlığı 3.8 milyar TL, Anayasa Mahkemesi 107.6 milyon TL, Danıştay 324.3 milyon TL, Yargıtay 485.2 milyon TL, Sayıştay 514.3 milyon TL, AFAD 2.4 milyar TL, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 4.4 milyar TL, İletişim Başkanlığı 680.1 milyon TL, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 277.2 milyon TL.

ÖZEL BÜTÇELERİ DE AŞIYOR

Bunların dışında 200’e yakın da özel bütçeli idare yer alıyor. Bu idarelerin büyük bir bölümünü üniversiteler oluşturuyor. Üniversitelerin bütçesi Diyanet’e göre çok düşük. Örneğin ODTÜ’ye ayrılan ödenek 911.4 milyon TL. Hacettepe’nin 1.6 milyar TL, İstanbul Üniversitesi 1.8 milyar TL, Boğaziçi Üniversitesi 482.1 milyon TL, Marmara Üniversitesi 1 milyar TL, Ege Üniversitesi 1.4 milyar TL, Çukurova Üniversitesi 1 milyar TL. Özel bütçeli idareler içerisinde bazı kurum, başkanlık ve genel müdürlükler de var. Bu müdürlüklerden sadece Karayolları ile DSİ’nin bütçeleri Diyanet’ten daha fazla. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gelecek yılki bütçesi 45.1 milyar TL. DSİ Genel Müdürlüğü’nün bütçesi de 25.1 milyar TL. Bunun dışındaki özel bütçeli kurum, başkanlık ve genel müdürlüklerin bütçeleri Diyanet’ten daha az. Örneğin TÜİK’in bütçesi 586.8 milyon TL. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın bütçesi 153.9 milyon TL. Türk Dil Kurumu 28.9 milyon TL, Türk Tarih Kurumu 61.4 milyon TL, TÜBİTAK 6.3 milyar TL, Orman Genel Müdürlüğü 6.2 milyar TL, MTA 941.7 milyon TL, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 494.5 milyon TL, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 552.7 milyon TL, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 499.3 milyon TL.