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Dilan Polat’a tahliye reddinin nedeni belli oldu!

Dilan Polat’a tahliye reddinin nedeni belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:29
Dilan ve Engin Polat’ın 40 yıla kadar hapislerinin istendiği davada yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın tahliye talebinin neden reddedildiği ortaya çıktı.

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