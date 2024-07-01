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Naci Görür o ankete tepki gösterdi!

Naci Görür o ankete tepki gösterdi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Temmuz 2024 - 12:28
ASAL Araştırma’nın 26 şehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre, halkın yüzde 64.6’sı ekonomik durum ve artan yaşam maliyetlerini Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak işaret etti. Prof. Dr. Naci Görür, anket sonuçlarına ‘Bu kadar çabuk unutamazsınız’ şeklinde tepki gösterdi.

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