Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!

MGM, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM, yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.