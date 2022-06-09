Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!

Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!
1 views
09 Haziran 2022 - 13:59

MGM, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre kuvvetli yağış uyarısında bulunan MGM, yağışların, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Bilecik, Adana, Osmaniye, Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul’un Çatalca ve Silivri ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den aşırı sıcak hava uyarısı!Meteoroloji’den aşırı sıcak hava uyarısı!
Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!Sıcaklıklar ayın zirvesine çıkacak!
hava durumu uyarısı 26 mayıshava durumu uyarısı 26 mayıs
hava durumu tahminleri belli oldu!hava durumu tahminleri belli oldu!
Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı (21 Mayıs) hava nasıl olacak?Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı (21 Mayıs) hava nasıl olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İlk şarkısını çıkaran Merve Boluğur, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! “Kalpten gittik teşekkürler”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
“En güzel kalçalı kadın”dan Shakira’yı üzecek Pique itirafı! “Her şeyi anlatacağım”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Uzan’dan flaş adaylık açıklaması! ‘Ekim ayını bekleyin’ demişti…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü psikolog Esra Ezmeci de estetik güzeli çıktı! O halini gören tanıyamadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hepsi grubunun yıldızı yürek hoplattı! Mayosuyla poz verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! “Kızgın kumlardan serin sulara”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bodrum’da 300 TL’ye satılan tost şoke etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’de Mahmut Özer krizi! O sözler üzerine vekiller salonu terk etti
SON DAKİKA HABERLERİ
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor!Haziran 9, 2022-1:59 pm
İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına acil uyarı!Haziran 9, 2022-11:55 am
ALTIN FİYATLARI 9 HAZİRAN: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?Haziran 9, 2022-10:06 am
Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıHaziran 9, 2022-9:59 am
5 soruda kira düzenlemesiHaziran 9, 2022-9:28 am
Gram altın kritik seviyeyi aştı!Haziran 8, 2022-11:01 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu?Haziran 8, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !