Dikkat Kestane Karası geliyor. Dört gün sürecek

İstanbul Valiliğinden Marmara Bölgesini etkileyecek çok şiddetli fırtına uyarısı geldi. Yılın bu dönemlerinde meydana gelen ‘Kestane Karası’ fırtınası 3-4 gün sürüp, rüzgârın hızı çoğunlukla saatte 27 knot üzerinde seyrediyor.
stanbul Valiliği tüm Marmara bölgesini etkileyecek şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek olumsuzluklar için tedbir uyarısında bulunan Valilik, vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre fırtına günün ilk saatlerinden itibaren başlayıp etkisini artırarak devam edecek.
KESTANE KARASI FIRTINASI
Özellikle yılın tam da bu zamanlarında denizcilerin birbirlerine uyarılar yaparak bildirdiği Kestane Karası Fırtınası meydana gelir.
Eylül aylarının sonunda oluşan bu fırtına genelde 3 ila 4 gün sürer ve rüzgâr hızı saatte 27 knot üzerinde seyreder.
Valiliğin fırtına açıklaması, Denizcilerin fırtına takvimindeki ‘Kara Kestane’ fırtınası tarihine denk geliyor.
DENİZCİLERİN HİÇ SEKMEYEN FIRTINA TAKVİMİ
Türkiye’de denizcilerin hava durumunu ve meydana gelmesi beklenen fırtınaları takip etmek için kullandığı birinci kaynak Fırtına Takvimidir.
Uzun yılların gözlemlerine göre hazırlanan bu takvimi genelde denizciler, dalışçılar denizin durumunu takip edip, tedbir almak için sıklıkla kullanır ve bu takvim hiç sekmez.
KESTANE KARASI FIRTINASI NEDİR
Yaz aylarının sonun geldiğini Eylül ayının son günlerine denk gelen Kestane Karası Fırtınası ile anlıyoruz.
Karadeniz bölgesinde meydana gelen kestane karası fırtınası, ara sıra da İstanbul’da da etkisini gösterir.
Eylül ayının son günlerinde görülen Kestane Karası Fırtınası 3-4 gün boyunca devam eder.
Rüzgâr hızı 27 knot üzerine kadar yükseldiğinde, yani 7 bofor ve üzeri olduğu zaman fırtınamsı rüzgâr, 34 knot üzerine kadar yükseldiğinde ise yani 8 bofor ve üzerine çıktığında rüzgâra bundan sonra fırtına adı verilir. En çok bilinen fırtına türlerinden biri ise kestane karası fırtınasıdır.
Bu rüzgar çeşidinin ise bu şekilde adlandırılması ise atalarımızdan gelmektedir. Kestane karası fırtınası; eylül ayının son haftasında kestanelerin ağaçtan dökülmesine neden olduğu için bu şekilde adlandırılır.
İŞTE DENİZCİLERİN GÜN GÜN FIRTINA TAKVİMİ
2.ocak – fırtına (3 gün)
8.ocak – zemheri fırtınası
14.ocak – karakancalos fırtınası
17.ocak – fırtına (2 gün)
23.ocak – fırtına
25.ocak – kış şiddeti fırtınası
28.ocak – ayandon fırtınası (2 gün)
30.ocak – zemherinin sonu
31.ocak – balık fırtınası
1.şubat – hamsin fırtınası (3 gün)
4.şubat – fırtına (3 gün)
10.şubat – fırtına (3 gün)
13.şubat – fırtına
20.şubat – birinci cemre (havaya)
23.şubat – fırtına (2 gün)
27.şubat – ikinci cemre (suya)
1.mart – fırtına
6.mart – üçüncü cemre (toprağa)
11.mart – kocakarı soğukları
12.mart – hüsun fırtınası
15.mart – fırtına
23.mart – kozkavuran fırtınası (2 gün)
26.mart – çaylak fırtınası
29.mart – fırtına
8.nisan – kırlangıç fırtınası
11.nisan – fırtına (leyleklerin gelmesi)
16.nisan – kuğu fırtınası ( sitteisevir ) [sitte-i sevir] (3 gün)
21.nisan – fırtına
29.nisan – fırtına (3 gün)
4.mayıs – çiçek fırtınası
7.mayıs – fırtına (doğu rüzgarları)
11.mayıs – mevsimsiz soğuklar (3 gün)
17.mayıs – filizkıran fırtınası
19.mayıs – kokulya fırtınası (2 gün)
21.mayıs – ülker fırtınası
30.mayıs – çabak meltemi (2 gün)
3.haziran – filiz koparan fırtınası (3 gün)
10.haziran – ülker doğumu fırtınası (3 gün)
22.haziran – gün dönümü fırtınası
27.haziran – kızıl erik fırtınası (2 gün)
1.temmuz – yaprak fırtınası
6.temmuz – fırtına (2 gün)
11.temmuz – çark dönümü fırtınası
16.temmuz – fırtına (2 gün)
20.temmuz – gün dönümü fırtınası
25.temmuz – fırtına (3 gün)
30.temmuz – kara erik fırtınası
3.ağustos – doğumgünü fırtınası [marmara bölgesi”nde]
14.ağustos – fırtına
17.ağustos – fırtına
19.ağustos – fırtına (leyleklerin dönüşü)
20.ağustos – fırtına (2 gün)
31.ağustos – mercan fırtınası
07.eylül – bıldırcın geçimi fırtınası
13.eylül – çaylak fırtınası [mükerrer]
19.eylül – fırtına
25.eylül – fırtına
28.eylül – kestane karası fırtınası
30.eylül – turna geçimi fırtınası
3.ekim – kuş geçimi fırtınası
4.ekim – koç katımı fırtınası
9.ekim – yaprak dökümü fırtınası
14.ekim – meryem ana fırtınası
18.ekim – kozkavuran fırtınası [mükerrer]
21.ekim – bağ bozumu fırtınası
28.ekim – balık fırtınası
2.kasım – kuş geçimi fırtınası [mükerrer]
7.kasım – kasım fırtınası
12.kasım – lodos fırtınası
17.kasım – koç katımı fırtınası [mükerrer]
24.kasım – güney rüzgarları
28.kasım – fırtına
2.aralık – ülker dönümü fırtınası
6.aralık – kuzey rüzgarları
9.aralık – karakış fırtınası (2 gün)
15.aralık – fırtına (2 gün)
19.aralık – fırtına
21.aralık – gün dönümü fırtınası
28.aralık – fırtına
31.aralık – fırtına