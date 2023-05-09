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Diyanet’in fetvası AYM yolunda!

Diyanet’in fetvası AYM yolunda!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2023 - 10:21
Diyanet’in ‘depremzede çocuklar’ fetvasına açılan suç duyurusu ‘ifade özgürlüğü’ gerekçesiyle reddedildi. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, AYM’ye bireysel başvuru yapacak.

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