DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022

DGS Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavında tercih süreci başladı. DGS tercihleri 24 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ AÇIKLANDI

DGS tercih kılavuzu yayımlandı. DGS tercihleri 24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. DGS tercih kılavuzu içerisinde geçiş bölümleri, taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi verildi.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.