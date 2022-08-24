Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022

DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022
4 views
24 Ağustos 2022 - 16:33

DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022: DGS tercih kılavuzu ve taban puanları yayımlandı

DGS taban puanları ve geçiş bölümleri yayımlanan DGS tercih kılavuzu ile belli oldu. DGS tercih kılavuzu 2022 yılında 24 Ağustos’ta yayımlandı. Adaylar işlemlerini 1 Eylül’e kadar üniversite taban puanlarını ve geçiş bölümlerini dikkate alarak yapabilecekler. İşte DGS 2022 taban puanları hakkında bilgiler

DGS Tercih Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Temmuz ayında düzenlenen Dikey Geçiş Sınavında tercih süreci başladı. DGS tercihleri 24 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

DGS TABAN PUANLARI VE GEÇİŞ BÖLÜMLERİ AÇIKLANDI

DGS tercih kılavuzu yayımlandı. DGS tercihleri 24 Ağustos – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 01 Eylül 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. DGS tercih kılavuzu içerisinde geçiş bölümleri, taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi verildi.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2021-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda kendileri yapacaklardır. Tercihlerin tümüyle iptali yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nihal Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında?Nihal Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında?
Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?
KYK yurt ücreti ne kadar?KYK yurt ücreti ne kadar?
Adli tatil ne zaman bitiyor?Adli tatil ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gelir belgesi nasıl alınır?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DGS taban puanları ve geçiş bölümleri 2022
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Nihal Yalçın kimdir, nereli, kaç yaşında?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hangi banka ne kadar emekli komisyonu veriyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ali Güney kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Valorant 5. bölüm 2. kısım ne zaman?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antwerp-Medipol Başakşehir maçı ne zaman?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci El Araç Satışında 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Sınırlarına Uymayanlara Verilecek Ceza Ortaya Çıktı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bitcoin’de düşüş devam ediyor! İşte uzman yorumları…Ağustos 22, 2022-12:16 pm
Dolmabahçe’de geceye damga vurdu!Ağustos 22, 2022-12:14 pm
Kansere Aziz Sancar bombasıAğustos 22, 2022-12:11 pm
Meteoroloji’den hava durumu uyarısı! KavrulacağızAğustos 22, 2022-10:49 am
Şam yolcusu Doğu Perinçek ilk kez konuştu! ‘Havalimanını açacağız…’Ağustos 18, 2022-3:48 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetinde dikkat çeken isimAğustos 18, 2022-3:47 pm
Elazığ’da depremAğustos 17, 2022-9:51 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !