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SEREN SERENGİL’DEN TEPKİ: “BAŞIBOŞ KÖPEKLER 20 YILDIR SALDIRMIYORDU”

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türkiye’de başıboş sokak köpekleri sorunu her geçen gün artarken, bu konuda yapılan açıklamalar da tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak ünlü isim Seren Serengil, katıldığı televizyon programında sokak köpeklerini savunan açıklamalarda bulundu.

“KÖPEKLERİN TOPLATILMASINA KARŞIYIM”

Geçtiğimiz günlerde Konya’da 2 yaşındaki Rana’nın başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi Türkiye’yi yasa boğarken, Seren Serengil Habertürk ekranlarında Okan Bayülgen’in sunduğu “Muhabbet Kralı” programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Serengil, köpeklerin toplatılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, saldırılarla ilgili konuşanları “trol” olarak nitelendirdi.

“BU HAYVANLAR 20 YILDIR SALDIRMIYORDU”

Serengil, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

20 yıldır, 100 yıldır bu hayvanlar saldırmıyordu. Elbette içinde tek tük olabilir. Ama şimdi bir çocuk, 2-3 yaşında bir çocuk sokağa bırakılırsa, sapığı var, arabası var. Her türlü tehlikeyle karşılaşabilir. Anne ve babası yanında olmalı.

Bu saldırılar birdenbire mi oldu? 20 yıl önce bu ülkede bu kanun niye çıktı? 20 yıl boyunca bu hayvanlar bir şey yapmadı, şimdi mi yapmaya başladılar? Yapıyorlarsa neden 20 yıl beklendi? Çünkü zihniyet değişti. Altta troller var, gruplar var, algı yaratıyorlar.

Köpekleri toplayın diyorsunuz, nereye koyacaksınız? Ben Türkiye’yi geziyorum, yer yok.

TOPLUMDA TEPKİ ÇEKTİ

Serengil’in bu sözleri, özellikle son dönemde artan başıboş köpek saldırıları nedeniyle toplumun büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada pek çok kullanıcı, “Hayvan hakları elbette önemli ama insanların güvenliği daha da önemli”, “Bir çocuğun hayatı, bir canlının canından daha mı değersiz?” gibi mesajlarla tepkilerini dile getirdi.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU GÜNDEMDE

Türkiye genelinde, son aylarda başıboş köpeklerin saldırıları sonucu ağır yaralanan ve hayatını kaybeden insanların sayısı artarken, sokak köpeklerinin toplanması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi gibi çözümler tartışılıyor.

Yetkililerden bu konuda henüz net ve kapsamlı bir çözüm planı açıklanmazken, hayvan hakları savunucuları ve mağdur aileler arasındaki görüş ayrılıkları giderek derinleşiyor.

Kaynak: www.ensonhaber.com

SEREN SERENGİL’DEN TEPKİ: “BAŞIBOŞ KÖPEKLER 20 YILDIR SALDIRMIYORDU”
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