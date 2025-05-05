DERYA ULUĞ KONSERİNDE KÂBUSU YAŞADI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İzmir’de verdiği konserde sahneye çıkarken yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Uluğ, uzun süredir hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden şahsın, alınan tüm yasal önlemlere rağmen konser alanına geldiğini ve en ön masalardan birinde oturduğunu açıkladı.

“KORKU İÇİNDE KONSERİ TAMAMLADIM”

Instagram hesabından yaptığı açıklamada Derya Uluğ, şu ifadeleri kullandı:

“Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit eden şahıs, İzmir’deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum.”

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sanatçının avukatı Mustafa Görkem Evkuran tarafından yapılan resmi açıklamada, S.T. isimli şahsın müvekkillerine yönelik ısrarlı takip, cinsel taciz ve tehdit suçlarından yargılandığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyle şahıs hakkında cezai işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu detaylara yer verildi:

Şüpheli, Uluğ ve Gök’ün adreslerine ulaşarak gece yarıları evlerine gelmeye çalıştı.

Güvenlik görevlilerine ahlaka aykırı tekliflerde bulundu.

Aile bireylerine ulaşarak hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu.

Hakkında verilen adli kontrol tedbirlerini ihlal etmeye devam etti.

İSTİNAF MAHKEMESİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Şüpheli S.T., ilk derece mahkemesinin hakkında verdiği cezaya itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ancak davanın sonuçlanmasına kadar “Derya Uluğ ve Asil Gök’ün ev ve işyerlerine yaklaşmamak” yönünde adli kontrol kararı verildiği ve ihlali halinde tutuklanacağı yönünde uyarıldığı bildirildi.

KONSER ALANINDA ŞOK GÖRÜNTÜ

Tüm bu yasal tedbirlere rağmen, 3 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de düzenlenen özel gecede sahne alan Derya Uluğ, tehdit eden kişinin en ön masalardan birinde oturduğunu bizzat gördüğünü belirtti. Bu durum karşısında tedirginliğini gizleyemeyen Uluğ, yaşananları kamuoyu ile paylaşarak “güvende hissetmediğini” vurguladı.