  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. YILMAZ MORGÜL’DEN KÖTÜ HABER! APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

YILMAZ MORGÜL’DEN KÖTÜ HABER! APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk sanat müziğinin efsane ismi Yılmaz Morgül, yoğun iş temposunun etkisiyle rahatsızlandığı bildirilen bir anda Mersin’de hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini endişelendirirken, solunum cihazına bağlı olduğunu gösterdi.

Videoda, “Ben şimdi hastaneye kaldırıldım. Arkadaşım sağ olsun beni rahat ettiriyor. İyi olacağım” diyen Morgül, durumu hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu. Yüksek ateş ve fiziksel yorgunluğa rağmen sahnede performans sergilemeye çalışan Morgül’ün bu ani hastaneye kaldırılması, sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

yilmaz-morgulun-paylasimi-endise-yaratti.webp

Hastanede tedavi altına alınan Morgül’ün sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi, ilerleyen saatlerde yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. Sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dualar ediyor.

mcxmmcxcx-0nh0.webp
Kaynak: Haber Merkezi
Kaynak:Yeniçağ Gazetesi

YILMAZ MORGÜL’DEN KÖTÜ HABER! APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp