YILMAZ MORGÜL’DEN KÖTÜ HABER! APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Türk sanat müziğinin efsane ismi Yılmaz Morgül, yoğun iş temposunun etkisiyle rahatsızlandığı bildirilen bir anda Mersin’de hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile takipçilerini endişelendirirken, solunum cihazına bağlı olduğunu gösterdi.

Videoda, “Ben şimdi hastaneye kaldırıldım. Arkadaşım sağ olsun beni rahat ettiriyor. İyi olacağım” diyen Morgül, durumu hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu. Yüksek ateş ve fiziksel yorgunluğa rağmen sahnede performans sergilemeye çalışan Morgül’ün bu ani hastaneye kaldırılması, sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Hastanede tedavi altına alınan Morgül’ün sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi, ilerleyen saatlerde yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor. Sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dualar ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Kaynak:Yeniçağ Gazetesi