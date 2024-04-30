Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye ‘hain’ yanıtı! ‘Bir kişi öyle dedi diye…’

İYİ Partili Dervişoğlu, MHP lideri Bahçeli’nin “İhaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz” sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak “Tebrik beklemedim. Kendi tercihidir. Bir kişi öyle dedi diye büyük camianın kalbini kıramam” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde mazbatasını aldı. Dervişoğlu, burada İYİ Parti’yi ihanetle suçlayan ve kendisini tebrik etmeyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi.
“TEBRİK BEKLEMEDİM, KENDİ TERCİHİDİR…”
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM grup toplantısında “İYİ Parti Kurultayında neden tebrik etmediğimi hepinizin huzurunda söylüyorum; ihaneti tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz.” sözlerine ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu yanıt verdi.
“Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir ama bazı beyanları var. bilmenizi istiyorum ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önce kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İyi Parti Genel Başkanlığı’na. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Benim başkanlığımda her şey şeffaf olacak, gizemli ifadeler kullanmayacak, şaibeli işler de yapmayacağım” diye konuşan Dervişoğlu, “Orada kritik bir cümle var hainlikle ilgili” hatırlatması yaparak şöyle devam etti:
“Orada kritik bir cümle var hainlikle ilgili. Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam.”