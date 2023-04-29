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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2023 - 20:18

Oyuncu Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatür çizen ve sosyal medyada hakaret içerikli açıklamalar yapan karikatürist Öznur Kalender’e açtığı manevi tazminat davasını kazanmıştı. Eşi Berfu Yenenler ile ‘Çift Terapisi’ adlı gösterilerinin provaası öncesi görüntülenen ünlü isim, mahkemeye taşınan olay sonrası ilk kez konuştu.

8 aylık evliliklerini bitirme kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma detayları ortaya çıktı. Ünlü çiftin arasındaki sosyal medya anlaşması dikkat çekti. İddiaya göre çift, fotoğraflarını boşandıkları gün silecek.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 1

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 2

Çiftin barışmak için mücadele ettiği de söylentiler arasındaydı. Ünlü çift, bu kez yaptıkları sosyal medya anlaşması ile gündeme geldi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 3

Boşanma sürecinde olan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 4

Instagram’da birbirlerini takip eden ve beraber fotoğraflarını silmeyen ikili, boşanma sonuçlanır sonuçlanmaz fotoğraflarını silecek.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 5

Özdemir ve Koç’un, resmen ayrıldıktan sonra birlikte olan tüm fotoğraflarını Instagram’dan sileceği ancak takipleşmeye bir süre daha devam edeceği iddia edildi.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 6

KOÇ’TAN AÇIKLAMA
Özdemir ile yollarını ayırma kararı alan Oğuzhan Koç, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 7

“Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 8

Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 9

Siz basın mensubu arkadaşlarımızın bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz.”

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 10

Geçtiğimiz haziran ayında nişanlanan çiftin düğünü Sarıyer’de bir otelde gerçekleşmişti. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı yapmıştı.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma detayları netleşti! Sosyal medya kararı dikkat çekti - Sayfa 11
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