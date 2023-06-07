Depremzedelere toplu fatura mı gönderildi? Kılıçdaroğlu’nun iddiasına flaş açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelere toplu fatura gönderildiği iddiasında bulunmuş, “O faturaları silin.” demişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kılıçdaroğlu’nun iddiasının dezenformasyon olduğunu açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun “Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor” iddiasına açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan “Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.
Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır.
“Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor” iddiası doğru değildir.