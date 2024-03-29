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Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı

Depremzedelere çadırda iftar veren Diyanet orucunu lüks salonda açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Mart 2024 - 15:47
Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya’daki depremzedelere çadırda iftar verdi, kurum çalışanlarıyla birlikte ise lüks salonda orucunu açtı.

Diyanet İşleri Bakanlığ, geçtiğimiz yıl Şubat ayında depremin vurduğu Malatya’da iftar verdi. Diyanet’in depremzedeler ile kurum çalışanları arasında yaptığı ayrım ise tartışma yarattı.

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Diyanet Akademisi Başkanı Enver Kaan, Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım ile birlikte çadırda kuyruğa giren vatandaşlara yemek dağıttı.

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Kaan ile Yıldırım, ilçe müftüleri ve iş insanları için belediyenin salonunda özel menü hazırlandı, porselen tabaklarda yemekler yenildi.

Diyanet, sosyal medya hesabından o anları paylaşıp şu notu düştü:

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İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ramazan Etkinliklerine katıldı. Bu kapsamda Başkan Kaan, Üniversite Camii’nde vaaz ederek Türkiye Diyanet Vakfı’nın iftar çadırında misafirlere yemek dağıttı. İftar Programında katılımcılara hitap eden Akademi Başkanı program sonunda hayırseverlere tablo takdiminde bulundu.
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Aynı görüntüler Diyanet Akademi’nin resmi internet sitesinde de yer aldı.

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