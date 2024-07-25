Deniz ve Leyla arasında gerginlik

‘BEN SENİN CANIN DEĞİLİM’

İkinci turda söz alan Leyla yaşadıkları gerginliğe ilişkin, “Çağlar bana kendini de ifade etti. Önemli olan Çağlar orada arkadaşlar arasında sessizce güverenek konuştu sanırım. Siz söyleyin dediğiniz Çağlar ‘yok yok söylemeyeyim, ayıp olur’ diyor. Bir yüzü kızardı zaten. Söylenmemesi gerektiğini düşündü. Sonrasında onun çevirmenliği yapan arkadaşımız bence bize yanlış çeviri yaptı” ifadelerini kullandı.

Deniz, ‘Canım burada bir şey gizli kalmıyor‘ diyerek cevap verdi. Leyla, ‘Ben senin canın değilim. İsmim Leyla, soyadım da Ünlü‘ diyerek tepki gösterdi. Deniz, ‘Tamam, unutuyorum.’ sözlerinden sonra tekrardan gülmeye başladı.