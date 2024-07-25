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Deniz ve Leyla arasında gerginlik

Deniz ve Leyla arasında gerginlik
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2024 - 17:01
Masterchef Türkiye’de 11. yarışmacı elemler sonucu belirlendi. Masterchef’te elemeler devam ediyor. 9 yarışmacı daha belirlenecek ve yarışma 20 kişilik ekiple devam edecek. Elemelerde Çağlar, Deniz ve Leyla arasında gerginlik yaşandı.

MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 1

Mehmet Şef, Ümmühan’a Beril’le barışıp barışmadıklarını sordu.

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 2

Ümmühan: Şef, bizim Beril’le küsmemiz, kavga etmemiz veya barışmamız gereken konular yok. Beril’le kişisel hiçbir problemim yok. Olamaz da, haddim değil. Ne ben kimse hakkında kişisel yorum yapabilirim ne de başka birisi benim hakkımda yorum yapabilir. Sadece ben yıldızımızın barışmadığını söyledim ama ortak düşüncelerimiz çok fazla var. Aynı takımda da olabiliriz. Bizim atışmamız falan yok. Sadece benim kendimle alakalı bazı şeyler var.

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 3

Beril: Benim ayrı bir yerde onun ayrı bir yerde oturmasına hiç gerek yok. Dediği gibi gerçekten biz birbirimizin karakterine bir laf söylemedik, atışmadık. Olabilir hani onun dediği gibi yıldızı barışmamıştır ama ben mesela kaptan olurum ileride bu Ümmühan’ı takımıma almayacağım anlamına gelmez. Çalışmasını beğeniyorsam ben onu alabilirim.

DENİZ İLE LEYLA ARASINDA GERGİNLİK

Danilo Şef 6 kişinin ikinci tura çıktığını söyledi. Sonra ortalık bir anda gerildi. Konuşmalar şu şekilde;

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 4

Çağlar: 6 kişi çıkmış helal.

Deniz gülmeye başlayınca Mehmet şef nedenini sordu.

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 5

Deniz alaycı bir şekilde gülmeye devam ederek: Çıkmış 6 kişi dedi de şef. Daha az bekliyordu da, ben öyle söyleme demiştim.

Leyla: Keşke yukarıda olsaydık da sizi izleyebilseydik.

Çağlar imalı bir şekilde: Keşke…

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 6

Leyla: Geleceğim merdivenden 2 dakika bekle.

Çağlar: Bekliyorum.

Deniz eliyle kapıları göstererek: Geldiğinde şuradan çıkıyorsun, giderken de buradan.

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 7

‘BEN SENİN CANIN DEĞİLİM’

İkinci turda söz alan Leyla yaşadıkları gerginliğe ilişkin, “Çağlar bana kendini de ifade etti. Önemli olan Çağlar orada arkadaşlar arasında sessizce güverenek konuştu sanırım. Siz söyleyin dediğiniz Çağlar ‘yok yok söylemeyeyim, ayıp olur’ diyor. Bir yüzü kızardı zaten. Söylenmemesi gerektiğini düşündü. Sonrasında onun çevirmenliği yapan arkadaşımız bence bize yanlış çeviri yaptı” ifadelerini kullandı.

Deniz, ‘Canım burada bir şey gizli kalmıyor‘ diyerek cevap verdi. Leyla, ‘Ben senin canın değilim. İsmim Leyla, soyadım da Ünlü‘ diyerek tepki gösterdi. Deniz, ‘Tamam, unutuyorum.’ sözlerinden sonra tekrardan gülmeye başladı.

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MasterChef'te 11. yarışmacı belli oldu! Deniz ve Leyla arasında gerginlik - Sayfa 8

11. YARIŞMACI SEMİH

MasterChef’in ana kadrosuna katılan 11. yarışmacı Semih oldu.

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