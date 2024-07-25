Deniz ve Leyla arasında gerginlik

Mehmet Şef, Ümmühan’a Beril’le barışıp barışmadıklarını sordu.
Ümmühan: Şef, bizim Beril’le küsmemiz, kavga etmemiz veya barışmamız gereken konular yok. Beril’le kişisel hiçbir problemim yok. Olamaz da, haddim değil. Ne ben kimse hakkında kişisel yorum yapabilirim ne de başka birisi benim hakkımda yorum yapabilir. Sadece ben yıldızımızın barışmadığını söyledim ama ortak düşüncelerimiz çok fazla var. Aynı takımda da olabiliriz. Bizim atışmamız falan yok. Sadece benim kendimle alakalı bazı şeyler var.
Beril: Benim ayrı bir yerde onun ayrı bir yerde oturmasına hiç gerek yok. Dediği gibi gerçekten biz birbirimizin karakterine bir laf söylemedik, atışmadık. Olabilir hani onun dediği gibi yıldızı barışmamıştır ama ben mesela kaptan olurum ileride bu Ümmühan’ı takımıma almayacağım anlamına gelmez. Çalışmasını beğeniyorsam ben onu alabilirim.
DENİZ İLE LEYLA ARASINDA GERGİNLİK
Danilo Şef 6 kişinin ikinci tura çıktığını söyledi. Sonra ortalık bir anda gerildi. Konuşmalar şu şekilde;
Çağlar: 6 kişi çıkmış helal.
Deniz gülmeye başlayınca Mehmet şef nedenini sordu.
Deniz alaycı bir şekilde gülmeye devam ederek: Çıkmış 6 kişi dedi de şef. Daha az bekliyordu da, ben öyle söyleme demiştim.
Leyla: Keşke yukarıda olsaydık da sizi izleyebilseydik.
Çağlar imalı bir şekilde: Keşke…
Leyla: Geleceğim merdivenden 2 dakika bekle.
Çağlar: Bekliyorum.
Deniz eliyle kapıları göstererek: Geldiğinde şuradan çıkıyorsun, giderken de buradan.
‘BEN SENİN CANIN DEĞİLİM’
İkinci turda söz alan Leyla yaşadıkları gerginliğe ilişkin, “Çağlar bana kendini de ifade etti. Önemli olan Çağlar orada arkadaşlar arasında sessizce güverenek konuştu sanırım. Siz söyleyin dediğiniz Çağlar ‘yok yok söylemeyeyim, ayıp olur’ diyor. Bir yüzü kızardı zaten. Söylenmemesi gerektiğini düşündü. Sonrasında onun çevirmenliği yapan arkadaşımız bence bize yanlış çeviri yaptı” ifadelerini kullandı.
Deniz, ‘Canım burada bir şey gizli kalmıyor‘ diyerek cevap verdi. Leyla, ‘Ben senin canın değilim. İsmim Leyla, soyadım da Ünlü‘ diyerek tepki gösterdi. Deniz, ‘Tamam, unutuyorum.’ sözlerinden sonra tekrardan gülmeye başladı.
11. YARIŞMACI SEMİH
MasterChef’in ana kadrosuna katılan 11. yarışmacı Semih oldu.