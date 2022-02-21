Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti

Türkiye Raporu’nun şubat ayının ilk haftasında, Türkiye çapında 1500 kişi ile yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, yurttaşlara, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oyu şöyle oldu: AKP yüzde 25.6. CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 9.8. MHP yüzde 6.5. DEVA Partisi yüzde 1.6. Diğer yüzde 0.8. Gelecek Partisi yüzde 0.6. Saadet Partisi yüzde 0.4. “Oy kullanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 12.4, “Kararsızım” diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.

İTTİFAKLAR BAŞA BAŞ

Araştırmaya göre ittifakların başa baş durumu devam etti. Muhalefetin desteği yüzde 59 olurken, iktidarın desteği yüzde 41 seviyesinde oldu.

Araştırmada, protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“ÖNEMLİ SORUN”

“Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.”

İKİNCİ TUR SORUSU

Araştırmaya katılanlara, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz” diye de soruldu. Muhalefetin dört muhtemel cumhurbaşkanı adayı üzerinden ikinci tur senaryoları da incelendi. Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı, sırasıyla Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla destek gördü. Muhalefet adayları arasında yüzde 50’yi aşabilen sadece Yavaş olurken, ankete katılan HDP’lilerin yüzde 59’u Akşener’e oy vereceğini söyledi.