Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti

Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti
4 views
21 Şubat 2022 - 15:20

Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti

Türkiye Raporu’nun şubat ayı araştırmasında ilk defa oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızları geçti.

Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti

Türkiye Raporu’nun şubat ayının ilk haftasında, Türkiye çapında 1500 kişi ile yaptığı araştırma sonuçları açıklandı. Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, yurttaşlara, “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oyu şöyle oldu: AKP yüzde 25.6. CHP yüzde 22, İYİ Parti yüzde 10.3, HDP yüzde 9.8. MHP yüzde 6.5. DEVA Partisi yüzde 1.6. Diğer yüzde 0.8. Gelecek Partisi yüzde 0.6. Saadet Partisi yüzde 0.4. “Oy kullanmam” diyenlerin oranı ise yüzde 12.4, “Kararsızım” diyenlerin oranı da yüzde 10 olarak belirlendi.

İTTİFAKLAR BAŞA BAŞ

Araştırmaya göre ittifakların başa baş durumu devam etti. Muhalefetin desteği yüzde 59 olurken, iktidarın desteği yüzde 41 seviyesinde oldu.

 

 

Araştırmada, protesto oylarının yüksekliğine dikkat çeken Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, “Araştırmalarımızda ilk kez oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı kararsızların oranını geçti” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“ÖNEMLİ SORUN”

“Oy vermeyeceğini söyleyenlerin önemli bir kısmını AKP seçmeni oluşturuyor. 2011-2018 arası seçimlere baktığımızda, AKP’nin en kuvvetli olduğu yerlerde oyu düştüğünde o yerlerde katılımın da düştüğünü görüyoruz. Kızgın AKP seçmeni alternatif göremezse evde oturmayı tercih ediyor. Eğer böyle devam ederse 2023 seçimlerinde AKP’nin en büyük sorunu seçmenini evden çıkartmak olacak.”

İKİNCİ TUR SORUSU

Araştırmaya katılanlara, “Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa kime oy verirsiniz” diye de soruldu. Muhalefetin dört muhtemel cumhurbaşkanı adayı üzerinden ikinci tur senaryoları da incelendi. Anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı, sırasıyla Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla destek gördü. Muhalefet adayları arasında yüzde 50’yi aşabilen sadece Yavaş olurken, ankete katılan HDP’lilerin yüzde 59’u Akşener’e oy vereceğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rize’de aynı ailede Kovid-19’dan hayatını kaybeden 9’uncu kişi defnedildiRize’de aynı ailede Kovid-19’dan hayatını kaybeden 9’uncu kişi defnedildi
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiSel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiasıAKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiası
Yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşti! İşte beklenen indirim oranlarıyla yeni fiyatlarYeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşti! İşte beklenen indirim oranlarıyla yeni fiyatlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rize’de aynı ailede Kovid-19’dan hayatını kaybeden 9’uncu kişi defnedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları Geçti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul Kadıköy’de Zam ve Pahalılık Protestosu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Kaya’dan Migros İşçilerine Destek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni elektrik tarife fiyatları için detaylar netleşti! İşte beklenen indirim oranlarıyla yeni fiyatlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Senegal’e gittiŞubat 21, 2022-6:40 pm
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup nişanlandıŞubat 21, 2022-4:54 pm
Sel felaketi heyelanı tetikledi: 13 iş yeri ve 13 konut tahliye edildiŞubat 21, 2022-3:38 pm
RTÜK Hürriyet ve Sabah’tan Neden Lisans İstemiyor?Şubat 21, 2022-3:31 pm
Dengeler Değişti: Oy Kullanmayacağım Diyenler Kararsızları GeçtiŞubat 21, 2022-3:20 pm
AKP’li Belediye Çalışanlarından Cinsel Hayat Bilgilerini İstiyor İddiasıŞubat 21, 2022-3:16 pm
İstanbul Kadıköy’de Zam ve Pahalılık ProtestosuŞubat 21, 2022-3:13 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !