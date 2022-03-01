Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Vermiş!

Kahin Nostradamus 3. Dünya Savaşı İçin Tarih Vermiş!

Londra’daki büyük yangın, Adolf Hitler’in gelişi ve John F Kennedy suikastını gibi olayları bilmesiyle tanınan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus’un 3. Dünya Savaşı için verdiği tarih ortaya çıktı.Yaşadığı dönemde astrolojiye olan ilgisi ile gök cisimlerini inceleyerek kehanetlerde bulunan Nostradamus, dönemin kralının dahi ilgisini çekmiş.

Doğru çıkan pek çok kehaneti üzerine saraya davet edilmiş ve onun daimi astroloğu ve danışmanı olarak görev yapmış.Nostradamus kitaplarında doğrudan ifadeler yerine sembolizmi kullanmayı tercih eden bir kahin.Gelecek ile ilgili açık tespitler yerine onları sadece anlayabilenlerin çözebileceği üstü örtülü ifadelerle açıklamayı tercih ediyor.

Salgının en başından beridir Nostradamus’un Covid-19’u bildiği iddia ediliyor ve bu konuda yazdığı bir dörtlük de kanıt olarak paylaşılıyor.Nostradamus’un koronavirüs pandemisi hakkında yazdığı iddia edildiği kehanetinde “İkizler yılında doğudan bir kraliçe yükselecek. Gece yaratıklarından vebasını 7 tepeli diyara yayacak. İnsanların alacakaranlığını toza dönüştürecek. Dünyayı yok edecek ve mahvedecek.” ifadeleri yer aldı.

O sebeple Fransız İhtilali’nden, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli tarihi olayı bildiğine inanılan ünlü kahin 2022 yılı için de bazı kehanetlerde bulunmuş.

İşte 2022 kehanetleri…

Kahin kitaplarında “Balmumu bile pahalanacak. Çaresizlik içinde yemek yoldaşları aranacak. Öğrenilecek şeyleri öğretecek kimse olmayacak” ifadesini kullandı.

Brexit’in neden olduğu enflayon patlamasıyla insanlık açlığa doğru sıralanacak.

Kahin 2022’yle ilgili “İlk şahıs aniden ölecek. İrade değişecek ve saltanata başkası geçecek” ifadesi dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un öleceği düşünülüyor.

Felaket haberini kahin “Kan ve açlıktan daha büyük felaket yaşayanlar, 7 kez deniz kıyısından geçecekler. Büyük açlık ve esaret yaşanacak” diyerek verdi.

Dünya çapında gıda kıtlığının yaşanmasıyla göçmen kitleleri, küresel plajlara akın edip buralarda yaşamaya başlayacak.

Nostradamus’un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor.Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa’ya da sıçrayacağını vurguluyor.

Nostradamus kitabında “Büyük şehrin etrafında yerleştirilmiş askerler olacak. Mavi kafa beyaz kafaya o kadar zarar verecek ki…” ifadesini kullandı.

Büyük şehrin Paris olduğu düşünülüyor. Paris’te bir istila olacak.

Kahine göre 2022 yılında ekonomik anlamda tüm dünya ekonomisinde çökme meydana gelecek.

“Denizin derinliklerinde sarsıntılar yaşanacak” diyerek kahin yer tahmini de yaptı.

Japonya’da deprem olacağını belirten kahin dünyanın birçok bölgesinde sel ve depremler olacağını işaret etti.

“Yüksek dağın üzerinde gece olacak ve ay yükselecek” diyen Nostradamus “Aklını çalıştırabilen onu görecek. Gözler güneye çevriliken ölümsüz olan müritler davet edilecek. Eller ve bedenler yeninde dövülecek” dedi.

Nostradamus’a göre 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana gelecek.

Sözlerini sürdüren Nostradamus “Babil ikliminin zıttı yaşanırken, büyük dökülme olmayacak” dedi.

Dünyada büyük iklim krizleri yaşanacak. Bu sırada bir ülke komşusunu alet ve erzak için yağmalayan bir ülke olacak.

Felaket tellalı diğer haberi ise “Baş güneş gibi parlayan deniz kavrulacak. Karadeniz’in balıkları kaynayacak. Rodos ve Cenova yarı aç olacak” diyerek verdi.

Küresel sıcaklıkların artmasıyla, balıklar denizde ölecek. Kitlesel yok oluşlar yaşanacak. Baş güneş gibi parlayan denizin hangi deniz olduğu bilinmiyor.

Nostradamus’un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek.

“Gökten ateş düşecek” diyen kahinin bu kehanet iki şekilde yorumladı.Bazıları bunun asteroid tehdidi gibi uzaydan geleceğini düşünürken, bazı insanlar ise insan elinden çıkacak bir krize işaret edildiğini düşünüyor.

Avrupa Birliği çöküşe geçecek. Siyasi kriz yaşanacak.

Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisi altında kalacağını da öne sürdü.

16. yüzyılda yaşayan Nostradamus’ a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silah da bir çeşit virüs salgını yaratarak insanları zombiye dönüştürecek.