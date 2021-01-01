Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta…
Geçtiğimiz günlerde, birlikte romantik bir yurt dışı tatiline çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber geldi.
Birlikteliklerine 2021’in ilk günlerinde başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan kötü haber geldi.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberler çıktı.
Ancak ikili Cem Yılmaz’ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları yalanladı.
2. Sayfa’nın haberine göre; ayrılık iddialarını yalanlayan ünlü çift daha sonra romantik bir yurt dışı tatiline çıktı.
Fakat tatilden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı.
Ünlü isimlerden sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Demet Özdemir, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…