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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta…
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27 Aralık 2021 - 15:32

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta…

Geçtiğimiz günlerde, birlikte romantik bir yurt dışı tatiline çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinden kötü haber geldi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 1

Birlikteliklerine 2021’in ilk günlerinde başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’tan kötü haber geldi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 2

Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrılıkları yönünde haberler çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 3

Ancak ikili Cem Yılmaz’ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları yalanladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 4

2. Sayfa’nın haberine göre; ayrılık iddialarını yalanlayan ünlü çift daha sonra romantik bir yurt dışı tatiline çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 5

Fakat tatilden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 6

Ünlü isimlerden sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını kaldırmadı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 7

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 8

Demet Özdemir, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 9
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 10
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 11
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 12
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 13
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 14
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 15

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan kötü haber! Hayranları şokta... - Sayfa 30

 

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