DEM PARTİ HEYETİ YENİDEN İMRALI YOLUNDA

DEM Parti, çözüm sürecinde yeni bir aşamaya geçmek amacıyla önemli bir adım daha atarak, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere heyetini yeniden İmralı Adası’na gönderdi. Heyette, parti eş genel başkanları Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol yer aldı. Ziyaretin, son günlerde hız kazanan siyasi temasların ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Heyetin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere çeşitli siyasi liderlerle yaptığı temasların içeriğini İmralı’da Öcalan ile paylaşacağı öğrenildi. Bu kapsamda, barış sürecinin yeniden canlandırılmasına dönük bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Pervin Buldan ve Özgür Erol daha önce de defalarca İmralı’ya gitmiş ve Öcalan’la benzer görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu ziyaret, sürecin ivme kazandığını ve siyasi zemine taşınması için zemin arandığını gösteriyor.

Son olarak 11 Temmuz’da Irak’ın Süleymaniye kentinde 30 kişilik bir PKK grubunun silah bırakması, sürecin fiilen başladığına işaret etmişti. Şimdi ise bu gelişmelerin siyasi karşılığı şekilleniyor.

Ayrıca Meclis’te barış sürecine dair gelişmeleri yönetecek özel bir komisyon kurulması gündemde. Süreç, kamuoyuna yapılacak açıklamalar ve siyasi aktörlerin atacağı adımlarla netleşecek. Abdullah Öcalan’dan gelecek mesajın da sürecin seyrinde belirleyici olması bekleniyor.