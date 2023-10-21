Fulya Öztürk şov yapıyorsun eleştirilerine isyan etti! “Siz beni yenemezsiniz!”

Dünyanın gözü 7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin savaşında…
Bugün 14’üncü güne ulaşan savaşta, binlerce can yitirildi. Ortaya çıkan görüntüler çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.
Bölgede tansiyon düşmek bilmezken, dünyanın birçok noktasından İsrail’e tepkiler gelmeye başladı. Sert müdahalelerini sürdüren İsrail ordusu, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Basın ekipleri savaş bölgesinde
Öte yandan dünyanın pek çok noktasından olduğu gibi Türkiye’den de basın ekibi bölgede tansiyonun nabzını tutuyor.
Bu isimlerden biri de CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk. Öztürk, yaptığı canlı yayınlarla bölgedeki son durumu izleyicilere aktarıyor. Bu yayınlardan birisinde ise tavırlarıyla gündeme geldi.
Eleştiri yağdı
Öztürk’ün dikkati çeken tavırları sosyal medyada gündem olunca eleştiriler kaçınılmaz oldu. Kimileri de savaş bölgesinde bu hareketlerin normal olabileceğini belirtti.
Öztürk’ün dikkat çekmesinin bir diğer nedeni ise aynı bölgede canlı yayın yapan NTV muhabiri Osman Terkan’ın soğukkanlılığı.
Bunun üzerine Fulya Öztürk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak eleştirilere yanıt verdi.
“Rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum”
Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
Siz ne aşağılıksınız ya…
Ben roket atılırken yayında değildim. “Beni gör” derken rejiye kendimi fark ettirmeye çalışıyordum. Yayının bende olduğunu anladığım an da sakin bir şekilde 1 saat yayın yaptım.
“Siz beni yenemezsiniz”
O görüntüler ise ekibimizin bakın o anlar yayın öncesine nasıl yansıdı şeklinde yayınlamış. Siz de alıp sanki ben yayında öyle yapmışım gibi algı yaratıyorsunuz. Halbuki yayına girdiğim an son derece sakinim. Benim kaçıncı zor bölge görevim bu siz kimsiniz ya?
Sizi Allah’a havale ediyorum. Ama size son bir not:
Siz beni yenemezsiniz. Hep daha iyi yerlere çıkar benim yolum… Fark etmiyor musunuz?