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Defne Samyeli dekoltesiyle nefes kesti

Defne Samyeli dekoltesiyle nefes kesti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Temmuz 2024 - 14:49
Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, düğün tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Genç kızlara taş çıkaran 52 yaşındaki Samyeli, pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 1

Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, düğün tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 2

Genç kızlara taş çıkaran 52 yaşındaki Samyeli, pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

 

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 3

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Defne Samyeli, açıklamalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

 

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 4

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir düğünden pozlarını paylaştı.

 

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 5

Gecede kırmızı, dekolteli bir elbise tercih eden ünlü isim takipçilerinden tam not aldı.

 

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 6

Samyeli, paylaşımına “Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki.

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 7

Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum” notunu düştü.

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 8

İşte Defne Samyeli‘nin düğün pozları…

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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 9
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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 10
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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 11
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Defne Samyeli, düzgün fiziğiyle nefes kesti! Dekolteli elbisesi ile genç kızlara taş çıkardı - Sayfa 12

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