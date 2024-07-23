Defne Samyeli dekoltesiyle nefes kesti

Ünlü sunucu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, düğün tarzını takipçilerinin beğenisine sundu.
Genç kızlara taş çıkaran 52 yaşındaki Samyeli, pozlarıyla takipçilerinden tam not aldı.
Düzgün fiziği ve güzelliğiyle sık sık gündem olan Defne Samyeli, açıklamalarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü sunucu Defne Samyeli, katıldığı bir düğünden pozlarını paylaştı.
Gecede kırmızı, dekolteli bir elbise tercih eden ünlü isim takipçilerinden tam not aldı.
Samyeli, paylaşımına “Gerçek aşkın el ele, kol kola geleceğe yol almasını izlemek öyle güzel ki.
Ceren’le Emir’e bir ömür boyu hep böyle birlikte eğlenip, birbirine destek ve katkı oldukları şahane bir evlilik diliyorum” notunu düştü.
İşte Defne Samyeli‘nin düğün pozları…