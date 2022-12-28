Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu hemen araya girdi

Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu hemen araya girdi
3 views
28 Aralık 2022 - 16:49
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaparken MHP lideri Devlet Bahçeli için sert ifadeler kullandı. Moderatör Kübra Par, Davutoğlu’nun sözlerinin ardından hemen araya girdi ve Davutoğlu’ndan sözlerini düzeltmesini istedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par’la Açık ve Net programına konuk oldu. Gündeme dair sıcak açıklamalar yapan Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli için sert ifadeler kullandı.

DAVUTOĞLU NE DEDİ?
Altılı masa üyelerinden Gelecek Partisi’nin lideri Ahmet Davutoğlu 6’lı masada yaşanan son gelişmeleri ve Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuların konuşulduğu sırada Gazeteci Faruk Aksoy, Davutoğlu’na İmamoğlu için verilen hapis cezası sonrası Bahçeli’nin, “Kılıçdaroğlu’na oynanan oyun” sözlerini hatırlattı. Davutoğlu bu hatırlatmanın ardından, “Bahçeli o küçük aklıyla 6’lı masanın içine fitne sokmaya çalışıyor.” dedi.

KÜBRA PAR ARAYA GİRDİ
Davutoğlu konuşmasına hararetle devam ederken programın moderatörü Kübra Par, Davutoğlu’nun konuşmasının arasına girdi. Herhangi bir siyasi parti liderine hakaret edilmemesini isteyen Par, Davutoğlu’na düzeltme yapıp yapmayacağını sordu. Davutoğlu, Bahçeli’nin kendisine karşı daha nezaketsiz olduğunu dile getirerek önce düzeltme yapmadı. Kübra Par’ın, bu sözleri Bahçeli de söylese ondan da düzeltme isteyeceğini dile getirmesi üzerine Davutoğlu, “O çıkmaz zaten böyle programlara” karşılığını verdi.

“SİZİN HATRINIZA” DİYEREK DÜZELTTİ
Art arda yaşanan konuşmaların ardından Davutoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bahçeli’nin küçük hesabıyla diye düzelteyim o zaman sizin hatrınıza. Ama Bahçeli’nin nezaket anlamında bende bir hatrı yoktur. Benim dilimin ne kadar nezaketle dokunduğunu herkes bilir. O bize en ağır hakaretleri yaptı, yapmaya da devam ediyor.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2022’nin ‘son’ anket sonuçları ortaya çıktı! İki ittifak arasındaki fark: 0,72022’nin ‘son’ anket sonuçları ortaya çıktı! İki ittifak arasındaki fark: 0,7
Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşecekKılıçdaroğlu ile Akşener görüşecek
Kılıçdaroğlu’ndan hükümete olay çağrı!Kılıçdaroğlu’ndan hükümete olay çağrı!
Savcılık kararı sonrası İmamoğlu’ndan açıklama: Ok yaydan çıkmıştırSavcılık kararı sonrası İmamoğlu’ndan açıklama: Ok yaydan çıkmıştır
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiKılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Paris Hilton’dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da zam sonrasında taksiciler taksimetrelerini güncelleştirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Dinçerler’den imalı paylaşım: Biz dik duruşu senden öğrendik
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alkollü araç kullanan Yasemin Özilhan ehliyetini kaptırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Davutoğlu, Bahçeli için o sözleri kullanınca sunucu hemen araya girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Partili Turhan Çömez Peker’le görüşmesini anlattı: “Eğer öldürülürsem bunları…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan Bakan Soylu’ya zehir zemberek sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akşener’den, Ahlatlıbel Zirvesi sonrası ilk açıklama!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tiryakilere kötü haber! En düşük sigara fiyatı 33 lira olacak!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
2022’de magazin gündemine damga vuran 10 olay
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması! ‘Geçim şartlarını karşılamıyor…’Aralık 22, 2022-4:39 pm
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAralık 22, 2022-4:38 pm
Benzinden sonra motorine de zam geliyorAralık 16, 2022-3:39 pm
İSPARK otopark ücretlerine rekor zam!Aralık 16, 2022-3:37 pm
METROCITY YANGIN SON DAKİKA.Aralık 16, 2022-1:13 pm
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !