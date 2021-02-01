Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı

Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı
1 views
20 Ekim 2021 - 15:25

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın babası ve 2008’de boşandığı eski eşi Okan Kurt, Anadolu Hisarı’nda bulunan kardeşinin restoranı Hirahan’ın yanındaki dükkan sahibi H.İ.E. ile kavga etti.

Olay sonrası Akalın, 9.8 milyon takipçili Instagram hesabından “Kocamı rehin aldılar” diye paylaşım yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklama sonrası mekanından çıktığı görülen Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E’nin, kendisini darp ettiğini söyledi. Fakat güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kurt’un H.İ.E.’ye saldırdığı görülüyor.

‘OKAN KURT BENİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ’

Görüntülerde Okan Kurt tarafından darp edildiği ortaya çıkan H.İ.E., olayın nasıl yaşandığını detaylarıyla Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’na anlattı…

“Kavgadan bir gün önce Hirahan’da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt’un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt’u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi ‘Okan da burada, her şeyi konuşalım’ dedi. Üçümüz masaya oturduk. Müzikten müşterilerimizin rahatsız olduğunu, yaptıklarının aramızdaki sözleşmeye uygun olmadığını kibar dille açıkladım, bu tip organizasyonları müsaade etmeyeceğimizi söyledim. Kurt bunun üzerine ‘Buranın kirasını ödüyorum, bana müsaade etmeyene ben neler yaparım’ diyerek el kol hareketleri yapmaya başladı. Annesi de lafa karıştı. Annesine ‘Siz karışmayın’ dedim. Okan o sırada beni itip yere düşürdü. Araya giren kasiyer kıza da yumruk attı. Bir süre sonra polisler geldi. Polislere büyümesin diye bir olay olmadığını söyledim. Ama Akalın ve Kurt’un resmen bize attığı iftiraları görünce şoke oldum.”

OKAN KURT’UN SAVUNMASI: ‘ANNEME DİRSEĞİYLE VURDU, BİZİ TEHDİT ETTİ’

Okan Kurt ise Instagram’da şu paylaşımı yaptı: “Neymiş dükkanımda izinsiz alkol satıyormuşum, ispatlamakla mükellefsiniz! Yalnız yasak olmasına rağmen nargile satan sizsiniz, ispatı var. Ortak alandaki yerimi gasp ettiniz, buna herkesten önce müşteriler şahittir. Her şeyin cevabı ispatlı, evraklı, ‘Kamera görüntüleri bizde var’ demişsiniz, dükkanımıza gelip tehdit eden anneme dirseğiyle vuran ve kavgayı başlatanın kim olduğu da görüntülerde mevcut. Biz zaten emniyete sunduk kendi elimizle, kimin dükkanını kim basmış, kimin arabası parçalanmış hepsi izlenecek.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye’ye Saldıracaklar !Türkiye’ye Saldıracaklar !
İddianame’de Volkan Demirel Detayıİddianame’de Volkan Demirel Detayı
Sette Yeni Kriz Patladı !Sette Yeni Kriz Patladı !
Çakıcı Kılıçdaroğlu’nu Hedef Aldı !Çakıcı Kılıçdaroğlu’nu Hedef Aldı !
İBB ile Taksiciler Odası Arasında Gerilim !İBB ile Taksiciler Odası Arasında Gerilim !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Öğrencisini Taciz Eden Müdür’den Şok Açıklama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’ye Saldıracaklar !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Facebook İsmini Değiştiriyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım Uyarısı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da Korkutan Patlama
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İddianame’de Volkan Demirel Detayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sette Yeni Kriz Patladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çakıcı Kılıçdaroğlu’nu Hedef Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
UFO Tarafından Takip Edilmiş !
SON DAKİKA HABERLERİ
Facebook İsmini DeğiştiriyorEkim 20, 2021-3:44 pm
Emekli Olmak İsteyenlere 1 Kasım UyarısıEkim 20, 2021-2:51 pm
Ankara’da Korkutan PatlamaEkim 20, 2021-2:44 pm
UFO Tarafından Takip Edilmiş !Ekim 20, 2021-12:32 pm
Eğlenceye Gitti Hastanelik Oldu !Ekim 20, 2021-12:11 pm
Dekoltesi Olay OlduEkim 20, 2021-11:53 am
Annesi de Kızı Kadar İddialıEkim 20, 2021-11:26 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !