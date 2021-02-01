Darp Edilen Komşu Herşeyi Anlattı

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın babası ve 2008’de boşandığı eski eşi Okan Kurt, Anadolu Hisarı’nda bulunan kardeşinin restoranı Hirahan’ın yanındaki dükkan sahibi H.İ.E. ile kavga etti.

Olay sonrası Akalın, 9.8 milyon takipçili Instagram hesabından “Kocamı rehin aldılar” diye paylaşım yaptı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklama sonrası mekanından çıktığı görülen Kurt, komşu dükkanın sahibi H.İ.E’nin, kendisini darp ettiğini söyledi. Fakat güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Kurt’un H.İ.E.’ye saldırdığı görülüyor.

‘OKAN KURT BENİ İTİP YERE DÜŞÜRDÜ’

Görüntülerde Okan Kurt tarafından darp edildiği ortaya çıkan H.İ.E., olayın nasıl yaşandığını detaylarıyla Sabah Gazetesi’nden Evren Abdullahoğlu’na anlattı…

“Kavgadan bir gün önce Hirahan’da müzikli eğlence vardı. Yüksek sesten rahatsız olmuştuk. Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt’un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt’u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi ‘Okan da burada, her şeyi konuşalım’ dedi. Üçümüz masaya oturduk. Müzikten müşterilerimizin rahatsız olduğunu, yaptıklarının aramızdaki sözleşmeye uygun olmadığını kibar dille açıkladım, bu tip organizasyonları müsaade etmeyeceğimizi söyledim. Kurt bunun üzerine ‘Buranın kirasını ödüyorum, bana müsaade etmeyene ben neler yaparım’ diyerek el kol hareketleri yapmaya başladı. Annesi de lafa karıştı. Annesine ‘Siz karışmayın’ dedim. Okan o sırada beni itip yere düşürdü. Araya giren kasiyer kıza da yumruk attı. Bir süre sonra polisler geldi. Polislere büyümesin diye bir olay olmadığını söyledim. Ama Akalın ve Kurt’un resmen bize attığı iftiraları görünce şoke oldum.”

OKAN KURT’UN SAVUNMASI: ‘ANNEME DİRSEĞİYLE VURDU, BİZİ TEHDİT ETTİ’

Okan Kurt ise Instagram’da şu paylaşımı yaptı: “Neymiş dükkanımda izinsiz alkol satıyormuşum, ispatlamakla mükellefsiniz! Yalnız yasak olmasına rağmen nargile satan sizsiniz, ispatı var. Ortak alandaki yerimi gasp ettiniz, buna herkesten önce müşteriler şahittir. Her şeyin cevabı ispatlı, evraklı, ‘Kamera görüntüleri bizde var’ demişsiniz, dükkanımıza gelip tehdit eden anneme dirseğiyle vuran ve kavgayı başlatanın kim olduğu da görüntülerde mevcut. Biz zaten emniyete sunduk kendi elimizle, kimin dükkanını kim basmış, kimin arabası parçalanmış hepsi izlenecek.”