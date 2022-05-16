DAHA NE BOMBALAR AÇIKLAYACAK

“YILLAR ÖNCE BİR KIZLA İLİŞKİM OLDU”

Çılgın bir cinsel hayatı olmadığını söyleyen Yolanthe Cabau, “Yıllar önce bir kızla ilişkim olmuştu. Bundan utanmıyorum. Ona karşı derin duygularım yoktu. Alkollü olduğumuzda bazı şeyler yaşıyorduk” diye konuştu.