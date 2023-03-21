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Cüneyt Özdemir’den çarpıcı çıkış! AK Parti’nin gizli planı ne? ‘Başka bir hazırlık var…’

Cüneyt Özdemir’den çarpıcı çıkış! AK Parti’nin gizli planı ne? ‘Başka bir hazırlık var…’
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21 Mart 2023 - 15:09
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmayı reddetmesi, eski bakanlardan Mehmet Şimşek’in aktif siyasete dönmeme kararı sonrası gözler AK Parti’ye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, gazeteci Cüneyt Özdemir, çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

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