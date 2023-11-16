Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den Ankara’ya getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den Ankara’ya getirilen hastaları ziyaret etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
16 Kasım 2023 - 17:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gazze’den Ankara’ya getirilen kanser hastalarını ziyaret etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de sahte içki operasyonuna 2 gözaltıMardin’de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı
Barış Pehlivan’a tahliye: Mahkeme davayı düşürdüBarış Pehlivan’a tahliye: Mahkeme davayı düşürdü
Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar cep yakacakEhliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar cep yakacak
Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldıDilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
Hatay’da kaza: 1 yaralıHatay’da kaza: 1 yaralı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sarıyer’de çınar ağacı aydınlatma direğinin üzerine devrildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazze’de Mavi Marmara Şehitleri Anıtı da yıkıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mardin’de sahte içki operasyonuna 2 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kazada ölen güvenlik görevlisi Kübra’nın annesi: Evimizin neşesi gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İtalya’da muhalefetten İsrail çağrısı: Askıya alınsın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barış Pehlivan’a tahliye: Mahkeme davayı düşürdü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ehliyet alacaklar dikkat! Fiyatlar cep yakacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilan Polat ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den Ankara’ya getirilen hastaları ziyaret etti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da kaza: 1 yaralı
SON DAKİKA HABERLERİ
Gazze’de Mavi Marmara Şehitleri Anıtı da yıkıldıKasım 16, 2023-5:30 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den Ankara’ya getirilen hastaları ziyaret ettiKasım 16, 2023-5:19 pm
Bıden Çin Devlet Başkanına diktatör dediKasım 16, 2023-12:46 pm
Resmi Gazete’de yayınlandı: MTV gecikme zammı arttı!Kasım 16, 2023-9:48 am
Biden hastane baskınında suçu Hamas’a attı! ‘Savaş suçu işliyor…’Kasım 16, 2023-9:47 am
2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu: Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek?Kasım 16, 2023-9:46 am
MTV gecikme zammı arttıKasım 16, 2023-9:45 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !