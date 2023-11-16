Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’den Ankara’ya getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’den Türkiye’ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.
Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi’ne gelen Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.
Hastaları tek tek ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.
NE OLMUŞTU?
İsrail’in bombardımanı altındaki Gazze’deki kanser hastaları dün Ankara’ya getirildi.
Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na ait uçaklarla Türkiye’ye getirilen 26 kanser hastası, Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri’nde tedavi altına alındı.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye’den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.