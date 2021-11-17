Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, grup toplantısında yaptığı açıklamada dar gelirlilerin üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun da asgari ücretin tespitine ilişkin yürütülen çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında gündemin en önemli maddelerinden biri olan Asgari Ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında “Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamaların ardından gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun asgari ücrete ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşçi kesimi asgari ücrete ilişkin olarak rakamın hemen belirlenmesinden yana.

İşte Coşkun’un haberinin detayları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirliler üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi. Bu nasıl olacak peki? Şimdi gözümüz kulağımız bu noktada aslında. Öncesinde ise o masada oturacak taraflardan biri işçi kesimi bir araya geldi. Şu önemli, aslında işçiyi masada temsilen Türk-İş var. Türk-İş geçtiğimiz yıllarda diğer işçi sendikalarıyla birlikte hareket etme kararı almıştı. Bu yıl yine benzer bir tabloyu aslında görüyoruz. Asgari ücret görüşmelerinin hemen öncesinde işçi kesimi bir araya geldi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya geldiler. Bunun önemi şu; bundan sonraki süreçte işveren tarafında gözler olacak. Bir taraftan tabi hükümet tarafında.

HENÜZ RAKAM TELÂFUZ EDİLMEDİ

İşçi kesimi ne isteyecek? İşçi kesimi bundan sonrasına ilişkin olarak nasıl bir yol haritası izleyecek? Tüm bu başlıklar bu toplantıda ele alındı, önemli olan bu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dar gelirlilere ilişkin olarak asgari ücret konusunda da dikkat çekmişti. Çalışma Bakanı da geçtiğimiz dönemde buna vurgu yapmıştı. O vurguda özellikle enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanı vurgusu var. Yani temel parametrenin bu olacağını şimdiden genel çerçeve olarak söyleyebiliriz. Peki işçi kesimi ne istiyor? İşçi kesimi insanca yaşanabilir bir ücret istiyor. Henüz rakam telâfuz etmedi işçi kesimi. Nasıl bir talep ve beklentileri yönünde olduğunu ancak dediğimiz gibi insanca yaşanabilir bir ücret olması söyleniyor.

TEBESSÜM ETTİRECEK ASGARİ ÜCRET

Aynı zamanda toplumu tebessüm ettirecek asgari ücretin altına imza atmak istiyor işçi kesimi.Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay geçtiğimiz günlerde de buna vurgu yapmıştı. Bir diğer talepse şu yine Türk-İş’in daha önce yaptığı açıklamaydı bu da. Görüşmelerin daha hızlı sonuçlanması bekleniyor. Aralık ayında başlayacak görüşmeler. Henüz takvim net değil ama işçi kesimi diyor ki biz bunu uzatmayalım, bir aya yaymayalım, hemen belirleyelim diyor. Aralık ayının ilk 10 günü komisyonları toplayalım işçi ne alacağını bilsin, işveren de ne vereceğini bilsin diye bir vurgu yapıyor. Şimdi gözümüz kulağımız hem takvimde hem de asgari ücretin ne olacağında, görüşmelerin nasıl geçeceğinde.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DAR GELİRLİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücreti memur ve kamu işçilerine verilen yüksek zam oranlarına benzer şekilde tespit edeceklerini ve dar gelirliler üzerindeki yükün hafifletileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleyeceğiz. Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.

BAKAN BİLGİN: ÖNÜMÜZDEKİ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, “Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız.” dedi.

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, “Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun vereceği karar da yeterli oluyor.” ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, “Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.