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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vang Yi’yi kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı’nı kabul etti
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25 Mart 2021 - 16:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, ÇİNLİ MEVKİDAŞI VANG İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Ankara’da görüştü.

Çavuşoğlu ve Vang, Dışişleri Bakanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşme öncesinde kısa bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Türkiye’yi ziyaret etmesinden memnuniyet duyacaklarını, bu vesileyle ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları İstişare Mekanizması Toplantısı’nın da daha ileri bir tarihte kapsamlı şekilde gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Çavuşoğlu ve Vang daha sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alanında Türkiye ve Çin arasındaki iş birliğini gösteren fotoğraf sergisini gezdi.

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