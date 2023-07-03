Prens dizisinin sahnesi sosyal medyada dikkat çekti

MGX Studio ve MGX Film tarafından Müşvik Guluzade yapımcılığında hayata geçen, 16 Haziran itibariyle izleyicisiyle BluTv’de buluşan ‘Prens’ dizisinin yönetmeni Bülent İşbilen, senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan oldu.
Eğlenceli tarihi komedi dizisinin kadrosunda Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Derya Pınar Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Canberk Gültekin, Burak Topaloğlu, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Bahadır Vatanoğlu, Yılmaz Gruda, Onur Özaydın ve Hüseyin Avni Danyal yer alıyor.
Komedi dizisinin konusu ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, herkesin sadece “prens” deyip geçtiği ve genel olarak kimse tarafından sevilmeyen ortanca kardeşin hikayesi oluyor.
Prens dizisinin bir sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Sahnede Prens halktan bir vatandaşın kılığına girerek çarşıyı geziyor. Bir vatandaşın şikayetlerine kulak veriyor. Vatandaşın hayat pahalılığından şikayet etmesine Prens ”zenginlerin de ne dertleri var sen biliyor musun?” şeklinde karşılık veriyor.
Vatandaş kılığına girmiş Prens ve vatandaş arasındaki diyalog sonrası olanlar sosyal medyada gündem oldu.