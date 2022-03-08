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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2022 - 15:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.” dedi.

 

 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen Kadın Muhtarlarla Buluşma programına katıldı.

”Failin duruşmadaki tutum ve davranışları takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak.” dedi.

”Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok”

Erdoğan, “Bizim ayçiçeği, zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet, ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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“Bunlar stokçu, ayçiçeği yağını, zeytinyağını depoluyor ve utanmadan, sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar, ‘ayçiçeği yağı yok’ diyerek kampanya yürütüyorlar. (Muhtarlara) Gerekirse İçişleri Bakanlığı adına marketlerin, bakkalların depolarını bile takip edip ihbar edeceksiniz, bu stokçulara biz gereğini yapacağız.”

 

 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, perşembe günü Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

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