Squid Game dizisinin oyunu çıktı!

Netflix’te ilk yayınlandığı gün en yüksek izlenme ve etkileşim alan dizilerinden birisi olan hatta dünya çapında büyük kitleye ulaşan Squid Game için dizi ve film platformu Netflix bir oyun geliştirdi.

Squid Game: Kıran Kırana ismi ile Netflix Games’te yer alacak oyunda, diziden yola çıkılarak parkurlar aşılmaya çalışılacak.

Squid Game: Kıran Kırana

Dün akşam saatlerinde Netflix’in X hesabından yayınlanan gönderi ile çıkması kesin olarak duyurulan Squid Game oyunu şimdiden oyun severlerin merağını perçinledi. 26 Aralık tarihinde ikinci sezonu yayınlanacak olan dizinin geçtiğimiz günlerde üçüncü ve son sezonu için de onay aldığı duyurulmuştu.

Netflix, herhangi bir tarih belirtmediği yeni oyunu için resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

“Bazen kazanırsın. Bazen ölürsün. Squid Game: Kıran Kırana, hit serisi temelli yeni bir mobil oyundur. 32 oyunculu parti hesaplaşmasında arkadaşların ve düşmanlarınla takım ol ve becerilerini kanıtlamak ve nihai zaferi elde etmek için ölümcül engellerinde arasında yarış. Yakında Netflix Games’te.”