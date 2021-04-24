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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
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24 Nisan 2021 - 10:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada İki liderin Haziran ayında düzenlenecek NATO Zirvesi’nde ikili bir görüşme yapacakları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve ABD’nin Suriye’de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti.

İki lider, Haziran ayında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin marjında görüşme konusunda anlaşmaya vardı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada  “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere haziran ayındaki NATO Zirvesi’nde ikili görüşme yapma konusunda anlaştı” denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
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