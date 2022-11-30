Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı belli oluyor!

Portekiz ile Dünya Kupası’nda mücadele eden Cristiano Ronaldo, Piers Morgan’a verdiği röportaj sonrası Manchester United’dan ayrılmıştı. Yıldız futbolcunun yeni takımı ve kazanacağı dev yıllık maaş için iddialar giderek yükseliyor.

2022 Dünya Kupası öncesi Piers Morgan’a verdiği röportajla dünya futbol gündemi sarsan, devamında yaşanan süreçte kupa başlamadan Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo’nun yeni adresi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz ile 2022 Dünya Kupası H Grubu’nda mücadele eden Cristiano Ronaldo, 3-2 kazandıkları Gana maçında gol atmıştı. 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Gana’ya attığı golle 5 farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti.

URUGUAY MAÇINDA TARTIŞMA YARATAN GOL! TOPA DOKUNDU MU, DOKUNMADI MI?

H Grubu’nun ikinci maçında Ronaldo’lu Portekiz, Uruguay ile karşılaştı. Portekiz’in 54. dakikada bulduğu ilk gol tartışma konusu oldu. Bruno Fernandes’in sol kanattan ortasında Ronaldo kale sahası önünde topa kafasıyla hamle yapmış, kaleci Rochet hareketsiz kalınca top ağlarla buluşmuştu. Ronaldo golü kendisi atmış gibi sevinmiş ancak FIFA skoru Bruno Fernandes’e yazmıştı.

ŞİMDİLİK TARİHE GEÇME ŞANSINI KAYBETTİ

Dünya Kupası’nda 18 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 8 gol kaydetti. Portekizli yıldız şimdilik ülkenin bir diğer efsanesi Eusebio’nun 9 Dünya Kupası golüne ulaşma şansını kaçırdı.

SOYUNMA ODASINDAN MESAJ ATTI İDDİASI

Tartışma yaratan pozisyona dair Cristiano Ronaldo cephesinden ilk hamle geldi. DailyMail’de yer alan habere göre; Portekizli futbolcu, Uruguay maçı sonrasında soyunma odasında ünlü gazeteci Piers Morgan’a mesaj attı.

Geçtiğimiz günlerde Piers Morgan’a verdiği sansasyonel röportaj serisiyle Manchester United macerasını noktalayan Cristiano Ronaldo, yine dünyanın konuştuğu bir konuda aynı isim üzerinden açıklama yapmayı tercih etti.

Fox Soccer’da yorumculuk yapan Alexi Lalas, Piers Morgan ile arasında geçen konuşmayı ve Cristiano Ronaldo’nun mesaj attığı bilgisini yayında izleyicilerle paylaştı. Lalas, “Bence gecenin haberi, Cristiano Ronaldo’nun topa dokunduğunu iddia etmesine rağmen skorun ona yazılmaması. Az önce Piers Morgan ile birlikteydim ve Cristiano Ronaldo’nun kendisine mesaj attığını söyledi. Ronaldo, topa dokunduğuna inanıyormuş.” dedi.

BRUNO FERNANDES: RONALDO’NUN DOKUNDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Uruguay maçının ardından açıklamalarda bulunan Bruno Fernandes ise, “Amacım Ronaldo’ya orta açmaktı ve o an gol Cristiano’nun golüymüş gibi sevindim. Onun dokunduğunu düşündüm. Gol kimin olursa olsun fark etmez. Önemli olan güçlü bir rakibi mağlup etmemiz ve tur atlamamız.” demişti.

PORTEKİZ FEDERASYONU BAŞVURU YAPACAK İDDİASI

Öte yandan El Chiringuito TV’nin iddiasına göre Portekiz Futbol Federasyonu, Uruguay’a karşı atılan ilk golü Cristiano Ronaldo’nun attığını kanıtlamak için FIFA’ya başvuru yapacak.

TEDARİKÇİ FİRMA ÖLÇÜMLERİ AÇIKLADI

Öte yandan The Athletic’e konuşan tedarikçi firma yetkilisi, akıllı top teknolojisine dikkat çekerek yapılan ölçümlerde Cristiano Ronaldo’nun söz konusu pozisyonda müsabaka topuna herhangi bir teması olmadığını tespit ettiklerini duyurdu.

İsmi açıklanmayan yetkili, “Al Rihla isimli resmi müsabaka topunda bulunan Connected Ball teknolojisi sayesinde Uruguay ağlarına giden golde Cristiano Ronaldo’nun topa kesinlikle hiçbir şekilde temas etmediğini tespit edebildik. Topa herhangi bir dış temas ölçümlemedik. Topun içerisindeki sensörler yüksek doğruluk payıyla analiz yapmamıza olanak sağlıyor.” dedi.

YENİ TAKIMINI AÇIKLADILAR! DEV MAAŞ…

Luis Suarez ile birlikte Dünya Kupası’nda kulüpsüz olarak oynayan iki futbolcudan biri olan Cristiano Ronaldo’nun yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Marca’nın haberine göre 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile yıllık 200 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. 40 yaşına kadar futbol oynamayı düşündüğünü söyleyen Ronaldo’nun Al Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Ronaldo, imaj haklarını da içeren 200 milyon eurodan 2,5 yıllık sözleşmeyle toplamda 500 milyon dolar kazanacak. Transferin gerçekleşmesi halinde Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atmış olacak.

TALISCA, ABOUBAKAR VE LUIZ GUSTAVO…

Ronaldo’nun Al Nassr’a transferi resmileşirse Süper Lig’den tanıdık isimler olan Talisca, Aboubakar ve Luiz Gustavo ile takım arkadaşı olacak.

242 MİLYON DOLARI REDDETMİŞTİ

Yaz aylarında Manchester United’dan ayrılmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takıma gitmek için transfer görüşmeleri yapan Ronaldo’ya Avrupa’nın büyük kulüpleri kapılarını kapatmış, Portekizli yıldız yine bir Suudi Arabistan takımı olan Al Hilal’in 242 milyon dolarlık teklifini reddetmişti.