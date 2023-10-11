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Samsunspor’un yeni teknik adamı belli oldu

Samsunspor’un yeni teknik adamı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2023 - 10:10

Süper Lig ekibi Samsunspor, iki haftadır süren teknik direktör arayışını sonlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Alman çalıştırıcı Markus Gisdol’ü getirdi. Samsunspor, deneyimli hoca ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Süper Lig’in son sırasında yer alan Samsunspor, aradığı teknik direktörü Almanya’da buldu. Kırmızı-beyazlılar, Markus Gisdol ile sözleşme imzaladı. Samsunspor’dan yapılan açıklamaya göre Gisdol sezon sonuna kadar kırmızı-beyazlı ekibi çalıştıracak.

BİR SÜREDİR TAKIM ÇALIŞTIRMIYORDU

Markus Gisdol geçmiş yıllarda Almanya’da Hoffenheim, Hamburg, Köln gibi takımlarda teknik direktör olarak görev yaptı. Son olarak Lokomotiv Moskova’da 5 ay görev yapan Gisdol, 1.5 yıldır ise takım çalıştırmıyordu. Gisdol, Samsunspor’un Antalya kampında takımın başına geçecek.

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Kulüpten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, teknik direktörlük konusunda 54 yaşındaki tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Yeni bir yapılanma içerisine giren ve daha önce Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa’yı getiren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Markus Gisdol ile el sıkıştı. Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova’yı çalıştıran Gisdol, Almanya Bundesliga’da görev aldığı Hoffenheim, Hamburg ve Köln kulüplerinde 200’ün üzerinde maça çıktı. Teknik Direktörümüz Markus Gisdol, milli maç arası nedeniyle yarın Antalya’da başlayacak kampta takımımızın başında olacak. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.”

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