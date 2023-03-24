Cristiano Ronaldo rekor üstüne rekor kırdı! Harry Kane, İngiltere’de tarihe geçti

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’de heyecan başladı. Oynanan Portekiz – Lihtenştayn maçında Portekizli dünya yıldızı Crsitiano Ronaldo, çıktığı müsabakada rekor üstüne rekor kırarken diğer yanda oynanan İtalya – İngiltere müsabakasında da İngiliz yıldız Harry Kane tarihe geçti.

GOL PERDESİ AÇILDI

İtalya – İngiltere karşılaşmasının 13. dakikasında İngiltere’nin sağdan kullandığı kornerde arka alana seken topu Kane kontrol etti. Sağ ayağının üstüyle yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kale alanının sağına doğru açıldı. Topu önünde bulan Rice, sol ayağının üstüyle kaleye sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

PENALTI KARARI VE KANE SAHNEDE

Müsabakanın 44. dakikasında İngiltere penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, sağ ayağının üst içiyle sağ köşeye sert ve düzgün vurdu, top filelere gitti.

KANE REKOR KIRDI VE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane, attığı bu gol ile milli takımda toplam 54 gole ulaştı. Kane, İngiltere Futbol Tarihinin milli takımlardaki en golcü ismi oldu.

İTALYA GOLÜ BULDU

56. dakikada İtalya’nın baskıyı kurduğu anlarda Pellegrini, sağdan ceza sahasına giren Retegui’ye yerden enfes bir pas gönderdi. Topu kontrol eden Retegui, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti.

KIRMIZI KART KARARI

78. dakikada İngiltere’de Luke Shaw, oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Hemen ardından iki takım oyuncularının sırayla yerde kalması sonrası arbede çıktı. Olay sakinleşince hakem, Luke Shaw’a rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gösterdi ve tecrübeli futbolcu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İtalya – İngiltere maçının kazananı 2-1’lik skorla İngiltere oldu.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz, Lihtenştayn’ı konuk etti. Portekiz; Rui Patricio, Dias, Inacio, Danilo, Guerreiro, Cancelo, Palhinha, B. Silva, B. Fernandes, Joao Felix, Ronaldo ilk 11’iyle maça çıktı.

İLK GOL GELDİ



Maçın henüz 8. dakikasında kaleci Büchel’in yumrukladığı topu ceza sahası yayın birkaç adım gerisinde önünde bulan Cancelo sağ ayağıyla gelişine sert vurdu, savunmadan da seken top kaleci Büchel’in solundan ağlarla buluştu.

FARK İKİYE ÇIKTI

47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cancelo topu içeriye çıkardı. Savunmadan seken topu önünde bulan Bernando Silva ceza alanı içi sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı, top kaleci Büchel’in sağından ağlara gitti.

RONALDO GOLÜNÜ ATTI

Müsabakanın 51. dakikasında penaltı kazanan Portekiz’de topun başına Cristiano Ronaldo geçti. Penaltıyı kullanan Ronaldo sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kendisine göre köşeden ağlara gönderdi.

FRİKİKTEN MUAZZAM GOL

63. dakikada ceza sahası yayı üzerinden hafif sol çaprazdan kullanılan frikikte Cristiano Ronaldo sağ ayağıyla sert vurdu. Uzak köşeye doğru giden top kaleci Büchel’in hamlesine rağmen ağlarla buluştu.

Ayrıca Ronaldo, 2004 yılından günümüze her yıl Portekiz formasıyla gol atmayı başardı. Öte yandan Portekizli yıldız, milli takımlar bazında resmi maçlarda 100 gole ulaşan ilk futbolcu oldu.

Oynanan Portekiz – Lihtenştayn maçının kazananı 4-0’lık skorla Portekiz oldu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr’da sürdüren Ronaldo, Lihtenştayn karşısında forma giyerek Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa’yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde etti.

MESSİ’Yİ GEÇTİ

Arjantin formasıyla 172 millli maça çıkan Lionel Messi, kendisinden bir yaş büyük olan Ronaldo’nun gerisinde kaldı. Portekizli futbolcu 197 milli maç ile rekoru eline geçirdi. Cristiano Ronaldo güncel futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi All-Nassr ile devam ederken Lionel Messi ise Fransız ekibi PSG’de devam ediyor.

Futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcular:

197 – Cristiano Ronaldo

196 – Al-Mutawa

195 – Soh Chin

184 – Ahmed Hassan

183 – Ahmed Mubarak

180 – Sergio Ramos

179 – Guardado

178 – Al-Deayea

177 – Cladio Suarez

176 – Buffon

175 – Figueroa

172 – Messi

171 – Al-Haydos