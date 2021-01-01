Çok Ses Yaratacak Bir Programla Dönüyor

Buket Aydın, yeni televizyon programıyla ekranlara geri dönüyor. Projepark Yapım tarafından hazırlanan, orijinal Türk formatı olan ‘Tarafını Seç’ Buket Aydın’ın sunumuyla Haber Global’de izleyici ile buluşacak.

ÜNLÜLERDEN SİYASİLERE KADAR BİRÇOK İSİM YER ALACAK

Tartışma kültürünü değiştirmeyi hedefleyen programda en sevilen ünlülerden en dikkat çeken siyasilere kadar birçok tanınan ve bilinen isim ağırlanacak.

Formatı Özlem Çelik ve Özcan Maviş tarafından geliştirilen programda, taraflar bir araya gelmeden tartışacak.

Jürinin sosyal medya olduğu programda, bir konuk stüdyoda Buket Aydın ile sohbet ederken, diğer konuğun beklediği ‘Kapsül Oda’ da fenomen olacak.

İşte Buket Aydın’ın sunumuyla ekranlara gelecek olan ‘Tarafını Seç’in afişi…