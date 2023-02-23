Mahsun Kırmızıgül’den ‘cep telefonu’ çağrısı

Mahsun Kırmızıgül, 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için soluğu afet bölgesinde almıştı. Depremzedelerin yakınları ile iletişim kurmasını vurgulayan şarkıcı, operatör şirketlerine çağrıda bulundu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.
Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremlerin ardından Mahsun Kırmızıgül de Adıyaman’a gitti. Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor.
“EN ÇOK KARŞILAŞTIĞIM İHTİYAÇ CEP TELEFONU”
Afet bölgesindeki son durumu aktarmaya devam eden Mahsun Kırmızıgül, son olarak depremzedelerin yakınları ile iletişim kurmasını vurgulayarak, operatör şirketlerine çağrıda bulundu.
Konuyla ilgili konuşan Kırmızıgül, “Enkazdan çıkan insanların çoğu telefonlarını depremde kaybetmişler. Günlerdir en çok karşılaştığım ihtiyaç cep telefonu… Operatör şirketlerine çağrımdır; depremzedelere telefonlar dağıtın. Sizin vesilenizle insanlar yakınları ile iletişim kurabilsinler” dedi.
“ÇOK ACI, ÇOK”
Ardından yardımda bulunduğu bir kişi ile arasında geçen diyaloğu da aktaran ünlü şarkıcı, “Yardım götürdüğümüz köydeki dayı, götürdüklerimizin karşılığıda bize bir bidon süt getirdi. Ona, ‘Biz bunu karşılıksız yapıyoruz, kabul edemeyiz’ deyince dayı, ‘Hayatımda hiç kimseden karşılıksız bir şey almadım evlat. Bunu ihtiyacı olan çocuklara götürün’ dedi. Çok acı, çok… Bazı insanların hiçbir zaman sahip olamayacağı erdemli ve onurlu duruş budur…” ifadelerini kullandı.
“LÜTFEN YARDIM ETMEYE DEVAM EDİN”
Mahsun Kırmızıgül, “Adıyaman’da acılı insanlar hangi şartlarda, nasıl yaşıyorlarsa, onlarla aynı şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Araçların içinde, sokaklarda ateş başlarında sabahı bekliyoruz. İnsanlar kayıplarına ağlıyor, insanlar hâlâ canlarının derdinde. Lütfen yardım etmeye devam edin” demişti.
“SİZ ÇADIRLARA GİRMEDEN BEN EVE DÖNMEYECEĞİM”
Mahsun Kırmızıgül, “Depremin 2’nci gününde Adıyaman’a geldik. Merkezde, ilçelerde, köylerde halka tek tek çadır, battaniye, tulum dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz özel çocuklar, yaşlılar, hamile veya bebekli kadınlar… Çadırımız bitti. Sözüm söz… O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim” şeklinde konuşmuştu.
“BURASI ARTIK ‘ADIYAMAN’ DEĞİL ‘ACIYAMAN’ DEDİ”
Afet bölgesinde yaşadığı duygusal anları anlatan Mahsun Kırmızıgül, “Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış… Bana bakıp, ‘Benim babam, burası ‘Adıyaman’ değil, buranın adı artık ‘Acıyaman’ dedi ve sustu, konuşmadı bir daha” demişti.
“ACININ EN DİBİNİ YAŞIYORUZ”
Mahsun Kırmızıgül, sözlerini, “Sahada işimiz şimdi bitti. Burada halkla birlikte acının en dibini yaşıyoruz. Halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bölgede halk çok öfkeli, çok kızgın… Bu öfke öyle kolay kolay geçecek türden değil” şeklinde sürdürmüştü.