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Ünlü oyuncudan şaşırtan uyarı: ‘Kimseye güvenmeyin’

Ünlü oyuncudan şaşırtan uyarı: ‘Kimseye güvenmeyin’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Şubat 2024 - 14:32

Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

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