Çocuklardaki Etkinlik Oranı Belli Oldu

ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin çalışmanın sonuçlarına dair brifingi ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) sundu. Brifingde, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda yüzde 90.7 etkili olduğu açıklandı. Çalışmada, 5 ila 11 yaş arasındaki 2 bin 268 çocuğa 3 hafta arayla plasebo veya normal dozun 3’te 1’i ile aşı yapıldığı kaydedilerek, aşı olan çocukların bağışıklık sistemlerinin olmayanlara kıyasla antikor üreterek güçlendiğinin belirlendiği ve hastalığı daha hafif semptomlarla geçirdikleri belirtildi. Söz konusu çalışmanın, genç erkeklerde 2. dozdan sonra nadir görülebilen kalp iltihabı gibi yan etkilerin tespit edilebileceği kadar kapsamlı olmadığı ifade edildi.

FDA, aşının 5-11 yaş grubu için onaylayıp onaylamayacağını kararlaştırmak için 26 Ekim Salı günü toplanacak, önümüzdeki cuma günü ise söz konusu çalışmaya ilişkin inceleme sonuçlarını yayınlayacak. FDA’nın, aşının 5 ila 11 yaş arası çocuklara uygulanmasına onay vermesi halinde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) aşıların nasıl uygulanması gerektiği konusunda önerilerde bulunmak üzere 2-3 Kasım tarihlerinde bir araya gelecek.

PFİZER/BİONTECH AŞISININ 3. DOZ ETKİNLİK ORANI YÜZDE 95.6

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’dan dün yapılan açıklamada, Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 3. takviye dozunun etkinlik oranının yüzde 95.6 olduğu belirtilmişti. Pfizer CEO’su Albert Bourla, 16 yaş ve üzeri 10 bin katılımcıyla yapılan denemede, Pfizer/BioNTech aşısının 3. takviye dozunun hastalığa karşı yüzde 95.6 oranında etki sağladığını açıklamış, “Söz konusu sonuçlar, bu hastalığa karşı daha iyi koruma hedeflediğimiz için takviye dozların faydalarına ilişkin daha fazla kanıt sağlıyor” ifadelerini kullanmıştı.