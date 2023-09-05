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AK Parti’de, Erdoğan sonrası konuşuluyor! ‘Öne çıkan 3 isim var…’

AK Parti’de, Erdoğan sonrası konuşuluyor! ‘Öne çıkan 3 isim var…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Eylül 2023 - 11:54
Nuray Babacan, AK Parti’de Erdoğan sonrasını konuşmayan kimsenin olmadığını belirterek, 3 ismin öne çıktığını söyledi.

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