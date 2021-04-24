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Cinayeti DNA çözdü! Yanlışlıkla değil kasten!

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Cinayeti DNA çözdü! Yanlışlıkla değil kasten!
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24 Nisan 2021 - 11:12
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Denizli’de, geçen yıl üniversite öğrencisi olan Cennet Tuğba Tokbaş (22),sevgilisi Recep Eray Hakver (22) tarafından iddiaya göre boğazını sıkarken yanlışlıkla öldürülmüştü. Bu iddia, genç kızın tırnak aralarında Hakver’e ait DNA’nın bulunmasıyla çöktü. Katil zanlısı Hakver hakkında, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, geçen yıl 10 Kasım’da Yunusemre Mahallesi 6409 Sokak’taki bir apart dairede dehşet yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) resim öğretmenliği 4’üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22) ile sevgilisi Recep Eray Hakver (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

“BOĞUŞMA SIRASINDA NEFESSİZ KALDI”

DHA’da yer alan habere göre tartışma sırasında Hakver, Tokbaş’ı elleriyle boğazını sıkarak öldürdü. Olayın ardından Hakver, aynı mahalledeki ailesinin evine gitti. Annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını anlatan Hakver, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş’ın evin salonunda hareketsizce kaldığını söyledi. Recep Eray Hakver’in ailesinin ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, Cennet Tuğba Tokbaş’ı ölü buldu. Gözaltına alınan Hakver, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

İDDİANAME: “ÖLÜMÜ BOYNA BASIYA BAĞLI”

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cennet Tuğba Tokbaş’ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Tokbaş’ın ölümünün Adalet Bakanlığı 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurumu’nca ‘boyna basıya bağlı’ meydana geldiği belirtildi.

TIRNAKLARINDA DNA’SINA RASTLANDI

İddianamede, Recep Eray Hakver’in ifadesinde, Tokbaş’ı cinsel ilişki sırada boğazını sıkarak yanlışlıkla öldürdüğünü, bu sırada Tokbaş’ın kendisine karşı koymadığını söylediği kaydedilirken, maktulün tırnaklarından alınan örneklerde zanlının DNA’sına rastlandığı belirtildi.

CİNAYETTEN SONRA KAMERAYA EL SALLAMIŞ

Şüpheli Hakver’in olay sonrası davranışlarının da ‘kasten öldürme’ suçuna işaret ettiğinin ifade edildiği iddianamede, “Zanlının olay sonrasında evden çıkarken kediye mama bıraktığı, kameralara el salladığı ve müzik dinleyerek olay yerini terk ettiği, taksirle bu suçun işlenmesi durumunda şüphelinin panik yaparak olay yerini terk etmesi veyahut ilgili sağlık kuruluşlarına haber vermesi gerekirdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bu şekilde davranmasının kasten hareket ettiğini göstermektedir. Tüm bu durumlar değerlendirildiğinde üzerine atılı kasten öldürme suçunu işlediği anlaşılmaktadır” denildi. İddianamede, tutuklu Recep Eray Hakver hakkında müebbet hapis cezası istendi.

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