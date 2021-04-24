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Libya’dan Kritik Türkiye Açıklaması

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Libya’dan Kritik Türkiye Açıklaması
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24 Nisan 2021 - 11:01
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Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmalara bağlı olduklarını açıkladı.

Devlet Yüksek Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mişri, Libya Dışişleri Bakanı Leyla el-Menguş’un İtalya temasları kapsamında kullandığı öne sürülen, dış güçlerin Libya’dan ayrılması hakkındaki ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

 

Mişri, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlatılan ve Libya’da Ulusal Birlik Hükümeti’nin kurulmasını sağlayan Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Yol Haritası’na bağlılık konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Devamında Mişri, “Aynı zamanda, Yol Haritası’nın 6. Maddesinin 10’uncu Fırkasına göre, geçmişteki meşru anlaşmaları iptal etmek veya düzenlemek bu hükümetin yetkisi dahilinde değildir.” ifadelerini kullandı.

Mişri, Libya ve Türkiye arasında 2019’da imzalanan, Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasına değinerek, şunları kaydetti:

“Bir İtalyan haber ajansında Dışişleri Bakanı (Leyla el-Menguş) Hanımefendiye atfedilen ifadelere gelince ise, Türk devleti ile imzalanan her iki anlaşmaya ve de diğer ülkelerle herhangi bir alanda daha önce imzalanmış anlaşmalara bağlı olduğumuzu teyit ediyoruz.”

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