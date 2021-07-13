Çılgın Yatak Odası İtirafı

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Dünyaca ünlü dergilerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 48 yaşındaki Alman model Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinste bir yatak odası itirafı geldi.Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 1
Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, güzelliğinin yanı sıra açıklamalarıyla da hayranları tarafından konuşulmaya devam ediyor. Klum'un yeni röportajında yatak odasına ilişkin verdiği sırlar, ağızları açık bıraktı. Yatakta çılgın olduğunu aktaran Klum, partnerini bulutların üzerine çıkarmayı da sevdiğini söyledi.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 2
"VAHŞİ VE ÇILGINSAN AÇIĞA ÇIKARMALISIN"Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan 48 yaşındaki Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 3
Alman model, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 4
"ÇOCUKLARIM BAZI POZLARIMI ÇOK AÇIK BULUYOR"Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını ve kendisini bu konuda sert şekilde uyardığını söyledi.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 5
Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 6
HEMCİNSLERİNE TAVSİYEDE BULUNDUHeidi Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 7
Heidi Klum, meslektaşlarına ve hemcinslerine de seslenerek, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun" tavsiyesinde bulundu.
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 8
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 9
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 10
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 11
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 12
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 13
Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı! "Oldukça çılgınım, partnerimi..." - Sayfa 14
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Çılgın Yatak Odası İtirafı

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